Çocukların severek tükettiği yiyecekler arasında yer alan kinder sürpriz yumurtalar ile ilgili gündeme bomba bir gelişme düştü.

Çocukların severek tükettiği yiyecekler arasında yer alan kinder sürpriz yumurtalar ile ilgili gündeme bomba bir gelişme düştü. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise piyasada yer alan kinder sürpriz yumurtalar toplatılmaya başlandı. Çikolata içerikli kinder sürpriz yumurtada salmonella virüsü tespit edildi. Salmonella virüsü nedir? Kinder sürpriz yumurta üreticisi kimdir? İşte detaylar haberde..

Son dönemlerde dünya basınına düşen gelişmeler arasında yer alan Kinder sürpriz yumurtalar ile ilgili gündeme sıcak gelişmeler düştü. Birkaç dünya ülkesinde açıklanan haberler ile birlikte sürpriz yumurtalarda bir virüs salgını tespit edildi. Salmonella adı verilen bu virüs neleri içeriyor? Salmonella virüsü nedir?

Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan salmonella virüsü kinder sürpriz yumurtalarda tespit edildi. Birçok Avrupa ülkesi ürünleri hızlı bir şekilde piyasada toplatırken neler olacağı ise bilinmiyor. İngiltere Gıda Salgını Ajansı, Ferrero'dan 11.07.2022 ve 07.10.2022 son kullanma tarihleri arasında yer alan ürünleri geri toplatma kararı verdi.

Ferrero şirketi tarafından bu son kullanma tarihli ürünleri yememe çağrısı gelirken birçok firmaya ise ürünleri satmaması yönünde bilgiler yollandı. Salmonella virüsü sebebiyle şimdiye kadar yaşanan vaka sayısı 63'e yükseldi. Virüs nedeniyle etkilenen çocuk sayılarında ise yaş ortalamalarının 5 ila 7 arasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Salmonella vakalarının başt İsveç olmak üzere Fransa, Almanya ve Hollanda'da görüldüğü açıklandı. Ürünler ise Belçika'da üretiliyor.

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA VİRÜS BELİRTİLERİ