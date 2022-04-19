Fransız otomobil devi Citroen, Türkiye pazarına uygun bir araç modeli ile piyasalarda yer alacağını duyurdu. Haziran ayına işaret ediliyor. İşte detaylar…

Türkiye’de son yılların en hızlı fiyat artışlarının yaşandığı otomobil sektöründe hem sıfır km hem de ikinci el araç fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret eden Citroen Ceo’su Vincent Cobee, Türkiye pazarına uygun bir araçla geleceklerini duyurmasının ardından heyecan yarattı. Öte yandan modelin lansmanın ise haziran ayında gerçekleştirileceği aktarıldı.

Citroen Türkiye Pazarına Uygun Modeliyle Geliyor!

Türkiye’de otomobil piyasalarda görülen fiyat artışları sonrasında sektör neredeyse durma noktasına geldi. Araç satışlarının giderek azaldığı son dönemde dünya devi otomobil markaları da bu sorunun aşılması için alternatif çözümler geliştirmeye devam ediyorlar. Citroen CEO’su Vincent Cobee tarafından Türkiye ziyareti sırasında müjdesi verilen ‘’Türkiye pazarına uygun model’’ açıklaması sonrasında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İlgili modelin dünya lansmanını haziran ayında Türkiye’de yapacaklarını duyurdu.

Eylül Ayında Citroen’den Bir Hamle Daha Gelecek!

Citroen, otomobil piyasalarını heyecanlandıran duyurularıyla öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin Citroen’in dünya genelindeki en büyük 5 pazarından bir olduğuna işaret eden Cobee, haziran ayında Türkiye’ye uygun bir modelin geleceği müjdesini verirken, eylül ayında ise Türkiye’de elektrikli C4 satışının da başlayacağına dikkat çekti. Türkiye’de ise sanılanın aksine çok daha kısa sürede elektrikli araçlar ile tanışacakları ifade edildi.

Citroen Türkiye’yi Merkez Seçti

Gelecek yıl Türkiye’ye yeniden geleceğini ifade eden Citroen CEO’su Vincent Cobee, rekabetçi modelleri ile Citroen’in Türkiye’yi yeni merkez seçtiğini de ifade etti. Uygun fiyatlı Citroen modelinin haziran ayında dünya lasnmanının yapılacağını duyuran Cebee, ikinci bir modelin daha tanıtımının yapılacağını da söyledi.

Türkiye pazarına uygun model hakkında henüz detayları aktarmayan Cobee, elektrikli araç seçeneklerini çoğaltmaya başladıklarını da ifade etti. Bundan sonra her yeni lasnmanını gerçekleştirdikleri ürünlerde elektrikli seçeneklere de yer verecekleri aktarıldı. Türkiye’de ve dünyada ise elektrikli araçlara karşı ilginin ve talebin arttığı ifade ediliyor.