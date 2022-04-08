Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü fahiş fiyatlar aracılığı ile satışa sunulan otomobillere, Citroen geçiş vermedi. Firma, bazı araç modellerinde geçerli olmak üzere nisan ayı kampanyasını başlattı. İşte Citroen’in güncel araç kampanyasına ilişkin haberin detayları…

Geride bıraktığımız yıl içerisinde döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen ani yükselişler, otomotiv sektörü dahil olmak üzere pek çok sektöre yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Yaşanan gelişmelerden sonra hem sıfır kilometre araçların hem de ikinci el araçların fiyatları nerede ise iki katına çıkarken, yeni dönemde ortaya çıkan pandemi temelli çip krizi fiyatların bir daha zamlanmasına sebep oldu.

2022 yılında kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğran otomotiv sektörü gelişmelerine, Citroen daha fazla sessiz kalamadı. Firma, araç sahibi olmanın herkesin hakkı olduğunu savunarak, birikimi olan ancak araç satın almak için desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara, nisan ayı kampanyaları ile yardımcı olacağını ilan etti.

Citroen’den C3 Kampanyası!

Hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde milyonlarca sürücü tarafından tercih edilen otomotiv markalarından biri olan Fransız Citroen, nisan ayında C3 modeli için kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Citroen’in resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan kampanya haberine göre ilgili model için iki farklı kredi imkanının tanınacağı bilgisi kaydedildi.

Citroen sıfır kilometre C3 modeli için faizsiz 40 bin TL ya da yüzde 0,89 faiz oranlı 65 bin TL kredi desteği vereceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. İki kredi hizmeti için de azami vade sayısı 12 ay olarak belirlendi.

Citroen C4 Kampanyası!

Citroen, nisan ayı içerisinde C4 modeli için de kredi desteği vereceğini açıkladı. Firma ilgili kampanyadan sıfır faizli 60 bin TL ya da yüzde 0,89 faizli 100 bin TL nakit desteği alınabileceğini bildirdi. İki kredi hizmeti için de azami vade sayısı 12 ay olarak belirlendi.

Citroen C5 Kampanyası!

Citroen son olarak nisan ayında geçerliliği olan C5 kredi kampanyasını duyurdu. Firma ilgili kampanyadan sıfır faizli 90 bin TL ya da yüzde 0,89 faizli 175 bin TL nakit desteği alınabileceğini bildirdi. İki kredi hizmeti için de azami vade sayısı 12 ay olarak belirlendi.