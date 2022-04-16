Vatandaşların belirli aralıklarda gittikleri sinema salonlarında bilet fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Cinemaximum 2022 bilet fiyatları haberde yer alıyor.

Vatandaşların belirli aralıklarda gittikleri sinema salonlarında bilet fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Türkiye'de artan enflasyon oranları ile birlikte gelen zamlar sonrasında sinema bilet fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde çok ciddi zamlar alan sinema bilet fiyatları bu sene yaz ayı ile birlikte ne kadar olacak merak ediliyor.

Sosyal medyada yapılan cinemaximum bilet paylaşımları sonrasında vatandaşlar güncel sinema bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki sinema bilet fiyatları, gruplara göre sinema bileti fiyatları ne kadar oldu?

2022 yılı itibari ile sinema bilet fiyatları 27 - 32 TL arasında başlamaktadır. Cinemaximum sinema bileti fiyatları, 2022 sinema bileti fiyatları, cinemaximum öğrenci bileti fiyatları..

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SİNEMA BİLETİ FİYATLARI NE KADAR OLDU 2022?

Sinema bileti fiyatları her sene belirli ölçülerde zamlanmaktadır. Sinema salonlarının her sene artan maliyetleri sonrasında fiyatlarda yeni güncellemeler gelmekte ve vatandaşlar da yeni fiyatları merak etmektedir. Pandeminin artık insan hayatlarından tamamen çıkması ile birlikte vatandaşlar özgürce hareket edebilmektedir.

Sinema izlemek isteyen, izlerken keyif alan vatandaşlar ise film sektörünün canlanması ile birlikte güncel fiyatları merak ediyor. İşte sinema biletlerine dair en güncel liste gursesgazetesi.com adresinde!

* Fiyatlar salondan salona değişiklik gösterebilir.

Tam bilet fiyatı 38,5 - 41 TL

Öğrenci bilet fiyatı 27 - 32 TL

Gold Class (VİP) Tam Bilet: 73 TL

Gold Class (VİP) Öğrenci Bilet: 65,50 TL

4DX Tam 3D Bilet: 56 TL

4DX Tam Bilet: 51,50 TL

3D Tam Bilet: 53 TL

2D Öğrenci bilet fiyatı 41,50 TL

2D Skybox 2: 169 TL

2D Sky: 67,50 TL

Tam IMAX 3D bilet fiyatı: 68,50 TL

Öğrenci IMAX 3D bilet fiyatı: 63,00 TL

IMAX Bilet Nedir?

Kanada teknoloji şirketi tarafından geliştirilen IMAX, diğer filmlere oranla daha yüksek kalite ve çözünürlükte çekilen filmlere verilen addır. Gerçeğe yakın 3 boyutlu görüntüler eşliğinde iki ayrı projeksiyon cihazı ile izleyicilere en iyi sinema deneyimini sunar.

IMAX biletler normal standart biletlere oranla %20 daha pahalı olarak satışa çıkmaktadır. Cinemaximum'a sene başından bu yana 2.kez bir zam gelmez iken Temmuz ayı ile birlikte fiyatların zamlanma ihtimali bulunmaktadır.