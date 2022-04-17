Devlet destekli olarak verilen çiftlik kurma şartları, bu işlem için gereken belgeler, çiftlik kurma başvurularının yapılması ve boğaların cinsi gibi konular yazı içerisinde yer almaktadır. Siz de yazıyı okuyarak çiftlik hibesi alabilirsiniz.

Devlet destekli çiftlik kurmanın şartları çiftlik kurmayı düşünen kişiler tarafından eksiksiz olarak sağlanmalıdır. Devlet destekli çiftlik kurma kapsamında kredilerin devlet tarafından çiftçilere %50 verilmesi planlanmaktadır. Hibeler kaz çiftliği kuran kişiler için %75'tir. Çiftlik desteklerinin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Destekten yararlanmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

Kişilerin geçmiş yıllarda almış oldukları sertifika ve belgeler,

Hayvanların tam listesi,

İşletmenin tescil belgesi,

Çiftçi kayıt belgesi,

Termin plan tablosu,

Sabit yatırım tablosu,

Onaylı bir tapu kaydının olması,

Hibe başvuru formu,

Kimlik kartı fotokopisi,

Ön projenin formatı.

Yukarda yer alan başvuru formu Tarım ve Orman Bakanlığı web adresinde yer almaktadır. Başvurular sırasında bu belge ve diğer belgelerin eksiksiz olarak götürülmesi gerekmektedir.

Devlet Destekli Çiftlik Kurma Sırasında Alınan Boğaların Cinsi Ne Olmalıdır?

Devlet destekli çiftlik kurmada boğa cinsi belirli özellikler taşımalıdır. Aksi takdirde boğalar için hibe desteği sağlanamayacaktır. Devlet destekli çiftlik kurma ile alınan boğaların ırkları, vücut ağırlığı, tırnakları, bacakları ve döl verimi gibi konularda kaliteli olması gerekmektedir. Önsoy kütüğüne kayıt yapılan boğaların olması gereken ırklar arasında şu isimler bulunmaktadır:

Hereford,

Sarola,

Angus,

Limuzin,

Simental,

Monbeliard,

Brown swiss.

Devlet Destekli Çiftlik Kurma Başvuruları Nasıl Yapılır?

Devlet desteği ile çiftlik kurmak için başvuru alınmak istenen destek türüne göre yapılmaktadır. Devlet destekli çiftlik kurma hibesinden yararlanmak isteyenler bu hibenin verilebileceği illerde ikamet etmelidir. Çiftçiler ilk olarak başvuru yapmak için bir proje hazırlamalıdır. Ardından bu projelerin Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne aktarılması gerekmektedir. Projelerin müdürlük tarafından beğenilmesi halinde hibe desteği verilmektedir.

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Hayvan hibesi almak isteyenler yalnızca boğa, koç ya da tekeler arasından bir seçim yapabilmektedir. Küçükbaş ve büyükbaş için aynı anda yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. Ahır yapımı için hibe desteği alan kişiler şu desteklerden yararlanabilmektedir: