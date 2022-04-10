Özellikle çiftçiler için verilen tarla kredisinin alınacağı bankalar, kredinin başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen evraklar bu yazıda yer almaktadır. Evrakları tamamlayarak ilgili kuruma götürmeniz durumunda talebiniz incelenecek ve uygun görüldüğünüz takdirde krediniz onay alacaktır.

Tarla kredisinin alınabildiği bankalar aşağıda sıralamıştır. Tarla kredisi alarak 60 aya varan vadeler ile tarla giderleri karşılanabilmektedir.

Türkiye Ekonomi Bankası

Türkiye İş Bankası

Albaraka Türk

Ziraat Bankası

Şekerbank

Tarla Kredisi İçin Başvuru Şartları 2022

Tarla kredisinin müracaat koşulları aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.:

Alınan bu kredi genel olarak gerçek isimli kişilerin ticari niteliğe sahip olmayan arsa alımlarında bir finansman görevi görmektedir.

Kredi ile alınacak arsanın birden fazla hissesi var ise tüm hisseler aynı kredi ile alınmalıdır.

Eğer yetkililer tarafından gerekli görülür ise ek teminat istenmektedir.

Kredi miktarı ekspertiz değerine göre belirlenmektedir. Bazı bankalarda bu değer %50'si olarak alınır iken bazı bankalarda ise %60'tır.

Bankalar kredi için genel olarak 36 aylık vadede hareket etmektedir. Ancak bazı bankalar 120 ay vadeye kadar çıkabilmektedir.

Teminat olarak sunulan arsanın imarlı olması durumunda ipotek yapılabilmektedir. Satın alınan arsada imar yok ise farklı bir arsa üzerinden teminat yapılabilmekte ve ipotek alınabilmektedir.

Yukarda yer alan şartları sağlayan kredi başvuruları banka tarafından değerlendirilmektedir.

Tarla Kredisi Başvuru Belgeleri 2022

Tarla kredisi için müracaat belgeleri şu şekildedir:

Tarla kredisi için gerekli en önemli belge nüfus cüzdanı fotokopisidir.

için gerekli en önemli belge nüfus cüzdanı fotokopisidir. Ehliyet fotokopisi,

Serbest meslek yapanları kapsayacak şekilde bilanço,

Vergi levhası,

Çalışan kişiler için antetli ve imzalı şirket yazısı,

İpotek alınacak tapu fotokopisi de gerekli belgeler arasındadır.

Tarla Kredisi Hesaplama 2022

Tarla kredisinin hesaplanması yapılacak taşınmaz yatırımlarının değeri için gerekli bir işlemdir. Tarla kredisi alınmadan önce bu alana yatırılacak toplam bütçe planlanmalıdır. Hesaplamalar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar 36 aya varan vadeler ile kredi verir iken bazı bankalar ise 120 ay kredi vermektedir. Verilen vadeler tarla kredisi hesaplamalarında büyük önem taşımaktadır. Hesaplamalarda findeks kredi notu da son derece önemlidir.