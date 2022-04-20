Kralbozguncu Chelsea Arsenal maçı canlı izle kaçak S Sport Selçuk Sports Justin Tv Taraftarium24 şifresiz canlı maç izle Chelsea Arsenal maçı canlı izlemek için detayları haberimizde bulabilirsiniz. Futbolseverler ise bu zorlu maçı canlı izlemek için şifresiz yayın arayışı içerisinde. S Sport Plus’tan canlı izlenecek karşılaşma hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz. Chelsea Arsenal maçı S Sport Plus’tan canlı izlenebilecek.

Şifresiz Chelsea Arsenal maçı canlı izle kaçak! Taraftarium24 S Sport Chelsea Arsenal maçı canlı izle kralbozguncu İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Justin tv Chelsea Arsenal maçını canlı izle selçuk sports tv izleyebileceğiniz link haberimizde. Selçuk spor tv canlı izle Chelsea Arsenal maçı canlı izle jestyayın, netspor, telegram, iptv bedava canlı maç izle

Chelsea Finale Kaldı

Chelsea, Brentford'a yenilmesinin ardından farklı bir galibiyetle ayağa kalktı. Premier Lig'deki son maçlarında Southampton'ı deplasmanda 6-0 mağlup ederek geri döndüler. Timo Werner liderliğinde farklı bir galibiyet elde eden Blues, geçtiğimiz hafta sonu FA Cup yarı finalinde Crystal Palace'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Liverpool ile karşı karşıya geldiler. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Chelsea, 2 kulvarda yoluna devam ediyor. Bu hafta Londra derbisinde Arsenal'i konuk edecekler. Arsenal'e karşı galibiyetleri de 3. sırayı korumak için son derece önemli. Maç öncesi Chelsea'de Ben Chilwell ve Callum Hudson Odoi'nin sakatlıkları devam ediyor.

Chelsea’nin muhtemel kadrosu: Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Jorginho, Mateo Kovacic, Hakim Ziyech, Christian Pulusic, Kai Havertz, Romelu Lukaku

Arsenal’dan Üst Üste Mağlubiyetler

Arsenal'de işler iyi gitmiyor. Premier Lig'de son haftalarda üst üste kaybetmeye başladılar. 2 hafta önce Emirates'te Brighton'a 2-1 yenilen Arsenal, geçen hafta sonu Southampton deplasmanından puansız döndü. İlk yarının sonlarına doğru yedikleri golle 1-0 kaybettiler. İkinci yarıda baskı altında oynadılar ama Southampton kalecisi Ben Foster'ı yenemediler. Son 2 maçta puan alamayan Mikel Arteta'nın takımı 4. sıradaki golü zor duruma sokmaya başladı. Bu hafta Londra derbisinde Chelsea'nin konuğu olacaklar. Maçtan önce Arsenal'in Kieran Tierney, Thomas Partey ve Takehiro Tomiyasu'da sakatlıkları bulunuyor.

Arsenal’ın muhtemel kadrosu: Bernd Leno, Cedric Soarey, Gabriel, Ben White, Kieran Tierney, Granit Xhaka, Martin Ödegaard, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette