Cezaevlerinde bulunan kişilerin eğitim alarak diploma sahibi olup olmayacakları en çok merak edilen konular arasındaydı. Peki cezaevinde eğitim alınabilir mi?

Hangi sebepten olursa olsun pek çok yaştan kişi, verilen cezanın süresine göre hayatını cezaevinde geçirmekte. Bu sebeple oradaki kişilerin dışarıdaki gibi faaliyetlere katılıp katılamayacağı oldukça merak edilen konular arasında bulunmakta. Hangi yaştan olursa olsun cezaevinde yatan kişilerin açıktan eğitim alıp alamayacağı en çok merak edilenler arasına girdi. Peki cezaevindeki kişiler eğitim hayatlarına devam edebilir mi?

Cezaevlerinde Eğitim

Ceza ve Tevfikleri Genel Müdürlüğünün kendi internet sitesinde cezaevlerindeki eğitim faaliyetleri açıklandı. Bu faaliyetlerde eğitimini tamamlamak isteyen kişiler için sınav bilgileri ve bazı kursların içeriği açıklandı. İnternet sitesinde belirtilene göre Ceza İnfaz kurumlarında bulunan faaliyetler şu şekildeydi:

Yetişkinler 1'nci ve 2'inci Kademe Okur Yazarlık Kursları Yaygın Öğretim Kurumları Çalışmaları Örgün Öğretim Kurumları Çalışmaları Uzaktan Eğitim Çalışmaları Dini Gelişim ve Manevi Rehberlik Çalışmaları Kütüphane Faaliyetleri Mesleki ve Teknik Eğitim Çalışmaları Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra cezaevlerinde düzenlenen bazı konferanslardan da bahsedildi. Bu konferanslar ya da seminerlerde eğitimler verilerek çeşitli sosyal aktivitelere de teşvik edildiği açıklandı. Eğitimlerinin arasında tiyatro, spor müsabakaları olduğu da açıklandı. Bu sayede cezaevlerindeki bireylerin toplumsal etkileşim ve iletişimini güçlendirmek istedikleri belirtildi. Peki cezaevlerindeki bireyler diploma alabilir mi?

Cezaevlerinde Yatan Kişiler Diploma Alabilir Mi?

2019 senesinde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirildi. Cezaevlerinde tutukluluk hali süren kişiler için yapılan açıklamada istedikleri şekilde eğitim alarak, diploma alma hakkı tanındığı açıklandı. İlköğretim, lise ya da üniversite fark etmeden eğitimi yarım kalan kişilerin uzaktan çalışarak diploma alabilecekleri açıklandı. Cezaevlerindeki faaliyetler ile de bu sisteme destek olmak istedikleri belirtildi.

Cezaevlerine girdikleri için okulu yarım kalanlar ya da daha önce herhangi bir sebepten dolayı eğitim hayatını tamamlayamayan kişiler için bu uygulama umut oldu. 2019 yılının verilerine göre Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda öğrenim hayatına devam eden 119 ilkokul, 286 lise ve 35 üniversite öğrencisi bulunmakta. Bu üniversite öğrencilerinin kimi veterinerlik, kimi adalet kimi ise felsefe bölümü okumakta. Bu durum da senelerden beri süren uygulama sayesinde pek çok kişinin sosyal hayata ve topluma geri kazandırıldığı düşünülmektedir.