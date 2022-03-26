Çeyiz parası, sosyal güvenlik sisteminde evlenme ödeneği, anne veya babasından para yardımı alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda yapılan parasal yardımdır.

Çeyiz parası, sosyal güvenlik sisteminde ‘evlenme ödeneği’, anne veya babasından para yardımı alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda yapılan parasal yardımdır.

Çeyiz parasında önemli olan iki kriter vardır. Bunlardan biri ‘ölüm aylığı almak’ , bir diğeri ise ölüm aylığı alırken evlenmek gerekiyor. Uygulama yapan sistemde maaş alan yetim kız çocuklarının, aylık maaşlarını iki yıl daha uzatıyor. Mevcut olan sistem de, bu kızların evlenme durumu olduğunda iki yıllık maaşlarını peşin alıyorlar. Normal sistemde, evlenen kız çocuklarının yetim maaşı kesiliyor. Sosyal devlet olmaktan dolayı, evlenen yetim kız çocuklarına iki yıl daha fazla aylık ödenmiş oluyor.

Ödeme Nasıl ve Ne Kadar Yapılıyor?

Sigortalı çalışan kadınlar, yetim aylığı almadığından dolayı çeyiz parası alma imkanından yararlanamıyor. Bu en çok merak edilen konulardan biriydi. Bu yüzden sigortalı çalışan kadınların çeyiz parası hesaplanma gibi bir durum söz konusu değildir.

Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı ölüm aylığı belirlemektedir. Kızların aldığı aylığın 24 katı ödeme yapılmaktadır. Bu aylık alma döneminde boşanma süreci oluşursa, iki yıldan önce yeniden ölüm aylığı bağlanması durumu olmamaktadır.

Evlilik parası hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır: Evlenme ödeneği, en son alınan ölüm aylığına göre hesaplanıyor. Bu en son alınan ölüm aylığını 12 ya da 24 ile çarparak alınacak çeyiz yardım parası hesaplanıyor.

Çeyiz Parası Alabilmek İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Evlenme maaşı alabilmek için ikametgah edilen il veya ilçede SGK müdürlüklerine veya SGK hizmeti veren merkezlere başvuru yapabilirsiniz. Yetim aylığı emekli sandığı üzerinden alınırsa ve aylık alınan ebeveyn 1 Ekim 2008’den önce kamu görevlisi olmuş ise çeyiz aylığı başvurusu Ankara’da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dair Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Eğer bu tarihten sonra memur olunmuşsa SGK il ve ilçe müdürlüğüne başvurulabilir.

Çeyiz parası için evlenildikten sonraki 5 yıl içerisinde başvuru yapılmalıdır. 5 yıldan sonraki başvurular zaman aşımına uğrar ve kabul olmaz. Çeyiz parasının ne kadar zaman içinde kişinin eline geçeceği belli değildir. Yani net bir süre yoktur.