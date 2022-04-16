Çiftçilere devlet tarafından destek verilen ceviz yetiştiriciliğinde hibe desteği! Devlet ve OGM tarafından pek çok sayıda desteğin ceviz yetiştirenlere verildiği açıklandı. Peki bu destekler nasıl alınabilir? Ceviz için hibe nasıl alınır?

Yerli üretime destek amacıyla yapılan desteklerden biri de ceviz yetiştiriciliğine yapılan destek olmuştur. Devlet tarafından desteklenen ceviz yetiştiriciliği, belli şartlar altında desteklenmektedir. Destek alabilmek için gerekli koşulları sağlamak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan ve destek almak için başvuru yapan yetiştiriciler, devlet desteği alabilmektedir.

Türkiye'nin ceviz üretimini artırarak ithal edilen cevizler yerine yerli ceviz miktarını artırmak isteyen devlet, üreticilerin yanında olduğunu açıkladı. Kırsal alanda da ekonomik faaliyetler açısından çeşitliliğin olmasını sağlamak, yine kırsal alanda yaşayan çiftçilerin gelir seviyelerini artırark yeni iş istihdamının oluşmasını sağlamak ve salaharda ağaç çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla devlet hibe desteği vereciğini duyurdu. Bunun üzerine pek çok üretici ceviz yetiştirmeciliği konusunda bilgi sahibi olmak istedi. Peki devlet ceviz yetiştiricilerine hangi desteklerde bulunmaktadır?

Ceviz Fidanı Hibe Desteği

Ceviz yetiştiriciliği desteği kapsamında: IPARD kapsamında yüzde 65'e varan hibe desteği fırsatı sunulmaktadır. Peki IPARD programında yapılan destek hangi üreticileri kapsamaktadır? IPARD programınca ceviz kırma, işleme, depolama, paketleme tesislerinin yanı sıra fidan üretimi için yapılan yatırımlar ve tesisler için hibe desteği verilmektedir.

Bununla birlikte OGM sertifikalı ceviz fidanı kullanan çiftçilere dekar başına 100 ile 280 TL gibi bir destek verileceği açıklandı. Sertifikası bulunan, standart aşılı fidanan kullanan tesislere OGM tarafından bu desteği verileceği duyurulmuştur.

Üreticiler için bir diğer önemli nokta olan mazot ve gübre desteği de bulunmaktadır. Dekar başına 19 TL mazot ve gübre desteği yapılmaktadır.

KKYDP yani Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri kapsamınca yapılan destekte ise; paketleme - ambalaj, depolamalarda proje tutarının yüzde 50'sine devlet desteği verileceği açıklanmıştır.

Organik tarımda dekorlara 20-40 TL arası destek verilirken, İyi tarım uygulamaları için de 15-30 TL arasında hibe verilmektedir.

Ceviz Fidanı Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Gerekli şartları sağlayan üreticilerin yalnızca başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda ceviz yetiştiricileri gerekli olan tüm destekleri alabilmektedir. Devlet desteği için başvuru, Tarım İl ve İlçe Müdürlükerinden yapılabilmektedir. Fakat bu başvuru öncesinde projelendirilmelidir. Projede belirteceğiniz tarlanın miktarı, cinsi dikim sıklığı gibi konularında analiz yapılarak buna uygun şekilde kredi imkanı sunulmaktadır.