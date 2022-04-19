Bazı cep telefonları, sarmalık tütün, fermente şarap çeşitlerinin vergi tutarlarında değişiklik yapıldı. ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte detaylar…

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir düzenlemeye göre cep telefonları başta olmak üzere birkaç üründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı yeniden belirlendi. Bazı cep telefonları ile sarmalık türün ve fermente şarap çeşitlerinde yapılan değişiklik ile indirim oranları da ortaya çıktı. Özellikle bazı cep telefonlarında görülen indirimler dikkat çekiyor.

Cep Telefonu ÖTV İndirimi Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Son dönemde cep telefonları başta olmak üzere birçok elektronik aletin fiyatı artan kur ve yüksek vergi oranları nedeniyle bir hayli yükselmişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yeni oranlar ise dikkat çekti. İlgili madde kapsamında, alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları için oranlara esas ÖTV matrahlarında düzenleme yapıldı.

Karara göre yüzde 25 ÖTV oranı için dikkate alınan matrah eşiği 640 – 1.500 TL, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 1.500 – 3.000 TL ve yüzde 50 ÖTV oranı için 3.000 TL seviyesi belirlendi.

377 Lira İndirim Beklentisi Oluştu!

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından cep telefonlarında indirim olması bekleniyor. Buna göre matrahı 640 – 1.5000 TL olan telefonlarda 113 TL ile 265 TL arasında, matrah değeri 1.500 TL ve 3.000 TL arasında olanlarda ise 177 TL ile 377 TL arasında indirim olması bekleniyor.

Sarmalık Tütünde ÖTV Oranları Yükseldi!

Sarmalık kıyılmış tütünde ise tiryakileri üzen bir haber geldi. ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ile ilgili ürün için ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e çıkarıldı. Böylece yüzde 63 ÖTV’ye tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan kıyılmış sarmalık tütüne olan geçişin engellenmesi hedefleniyor.

Fermente Şaraplarda Da Değişikliğe Gidildi

Fermente edilmiş diğer içeceklere uygulanan asgari ÖTV maktu tutarlarında da değişiklik yapıldı. Buna göre asgari maktu vergi tutarında artış sorasında 250 cl bandında bir ürün için 4.2 TL bir fiyat artışı olması bekleniyor.