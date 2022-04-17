Fatura üzerinden telefon alma işlemi nasıl yapılır, fatura üzerinden telefon alma şartları nelerdir ve fatura ile telefon almanın avantajları nelerdir gibi soruların cevapları bu yazı içerisinde yer almaktadır. Siz de faturalarınıza ek bir ücret ödeyerek bir telefon sahibi olmak ister iseniz bu yazıdan yararlanabilirsiniz.

Fatura üzerinden telefon almanın koşulları aşağıda maddeli olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu maddelere uygun kişiler fatura üzerinden telefon alma işlemi yapabilir:

Hat sahiplerinin en az 8 ay boyunca faturalıda kalması gerekmektedir. Bu şart farklı GSM operatörlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak genel olarak istenen süre 8 aydır.

Kişilerin faturalarını zamanında ödemiş olması gerekmektedir. Bu durum bankalar tarafından verilen kredi notuna benzetilebilmektedir. GSM operatörleri abonelerine fatura ödemelerine bağlı olarak bir puan vermektedir. Faturalarını geciktiren insanların fatura ile telefon satın alması oldukça zordur.

Faturalar üzerinden alınabilecek telefon sayısı maksimum ikidir. GSM firmaları tarafından fatura ile daha önceki yıllarda iki telefon alınmış ise üçüncü cihaz alınamamaktadır.

Kişilerin kredi notları yüksek ise cihaz satın alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Aksi takdirde kişiler istedikleri model telefona sahip olamamaktadır.

Fatura Üzerinden Telefon Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

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Fatura sayesinde telefon almak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

Fatura üzerinden telefon alma yapacak kişilerin en yakın konumdaki GSM operatörüne gitmesi gerekmektedir.

yapacak kişilerin en yakın konumdaki GSM operatörüne gitmesi gerekmektedir. Bayideki görevliye alınmak istenen cep telefonu belirtilmelidir.

Görevli kişilerden kimlik kartlarını istemekte ve gerekli işlemleri yapmaktadır.

Bütçeye en uygun olan telefon alınarak tarife yapılmaktadır. Bu sayede kişiler faturalarına ek olarak belirli bir tutar daha ödeyerek bir telefon sahibi olabilmektedir.

Fatura Üzerinden Telefon Alma Avantajlı Mı?