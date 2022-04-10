Telefon kredileri, kendine ya da bir başkasına hediye olarak telefon almak isteyen ancak birikiminin yetersiz kaldığı kişilerin kullanabileceği bir kredi türüdür. Güncel olarak hangi bankaların telefon kredisi kullanımı sağladığını öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Telefon kredisi kullanma imkanı tanıyan bankalar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

ING Bank

Denizbank

QNB Finansbank

Vakıfbank

Akbank

İş Bankası

Fibabanka

Aktifbank

Bu bankaların telefon kredisi kullanma imkanını tanıdıkları müşteri kitleleri, genellikle kendi müşterileridir. Bu nedenle de eğer telefon kredisi almak isteyen kişiler bu bankalardan biri ile aktif olarak çalışıyorlarsa, olumlu sonuç almaları daha kolay olacaktır.

Media Markt Telefon Kredisi Nedir?

Media markt’ın sunduğu telefon alımı için kullanılabilecek olan kredi, Denizbank tarafından telefon alıcılarına sunulan bir kredi türüdür. Bu kredinin kullanılabilmesi için kişilerin Denizbank müşterisi olmaları ve Denizbank’ta en az bir adet bakiyeli vadesiz hesaplarının olması gereklidir. Bu sayede, almak istediği telefonu Media Markt üzerinden satın alacak olan müşterilerine telefon kredisi imkanı sunulmuş olur.

Faizsiz Telefon Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faiz işletmeden telefon kredisi imkanı sunan bir bana mevcut değildir. Her banka, bünyesinden telefon kredisi kullanmak isteyen kişiler kendi müşterileri olsun ya da olmasın almış oldukları kredilere mutlaka bir faiz işletirler. Ancak bankaların kendi müşterilerine uyguladıkları faiz oranları daha düşüktür. Bu nedenle de telefon sahibi olmak isteyen kişiler, öncelikle kendi bankaları ile telefon kredisi alma süreci hakkında konuşmalılardır.

Yapı Kredi telefon Kredisi Nasıl Alınır?

Yapı kredi bankası üzerinden telefon kredisinin alınabilmesi için, telefon sahibi olmak isteyen kişilerin telefonlarını Teknosa mağazaları üzerinden satın almaları gereklidir. Yapı kredi, sunmuş olduğu telefon kredisi imkanını yalnızca bu mağaza üzerinden satın alma imkanını müşterilerine sunar. Ayrıca, Yapı Kredi bankası verdiği telefon kredilerinin vadelerine ek olarak ekstra vadeli ödeme seçeneğini de müşterilerine sunmaktadır. Vatan, Media Markt ya da diğer elektronik mağazaları üzerinden satın alınmak istenen telefonlar için ilgili diğer bankalara başvurulması gereklidir.