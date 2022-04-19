Türkiye'de en fazla satışı gerçekleştirilen teknolojik ürünler arasında yer alan cep telefonlarına ötv düzenlemesi geldi. Cep Telefon Satışlarına ÖTV Düzenlemesi Geldi! Hangi Telefonlar İndirime Girecek?

Türkiye'de en fazla satışı gerçekleştirilen teknolojik ürünler arasında yer alan cep telefonlarına ötv düzenlemesi geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre resmi olarak cep telefonları için ÖTV düzenlemesi kararı alındı. ÖTV kararı sonrasında cep telefonları indirime girecek mi? Cep telefonları ne kadar olacak? İşte detaylar..

ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonları için Resmi Gazete'de bugün itibariyle yayınlandı. Alınan kararlar sonrasında cep telefonlarında yeni fiyatlar nasıl olacak merak ediliyor. Hangi telefonlara indirim gelecek, telefon piyasası bu ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?

CEP TELEFONLARINDA YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ

Buna göre yüzde 25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 liraya, yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 ile 3.000 lira arasına, yüzde 50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000 TL ve üzeri olarak yeniden düzenlendi.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

VERGİ UZMANI OZAN BİNGÖL AÇIKLADI: "CEP TELEFON FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıklamalarda bulundu. Yeni ötv düzenlemeleri ile resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bingöl şu ifadelere yer verdi:

"Resmi gazetede yayımlanan karar ile; -Fermente edilmiş bazı içeceklerde asgari maktu vergi 17₺’den 29₺’ye yükseltildi. -Paketli satışlardaki nargile tütünü için %40 olan nisbi ÖTV %55 oldu. -Cep telefonlarındaki ÖTV matrahları 2019 yılı tutarları idi, bu tutarlar güncellendi.

Cep telefonlarına uygulanan ÖTV matrahları güncellendi; -%25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500₺’ye, -%40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500₺ ile 3.000₺ arasına, -%50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000₺ ve üzeri olarak yeniden düzenlenmiştir. Düşük ücretli telefonlarda bir fiyat avantajı sağlayabilir.

Örneğin ÖTV matrahı 2.000₺ bir telefon için daha önce %50 ÖTV’ye tabi olduğundan 1.000₺ ÖTV hesaplanıyordu güncelleme ile %40 ÖTV’ye tabi olacağından 800₺ ÖTV hesaplanacak. Bu düşük ücretli telefonlarda ufak da olsa bir indirim demek. Tek sorun bu indirim vatandaşa yansır mı?!"