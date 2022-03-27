Türkiye'nin en büyük sanatçıları arasında yer alan ve Anadolu Rock müziğinin en önemli ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.

Türkiye'nin en büyük sanatçıları arasında yer alan ve Anadolu Rock müziğinin en önemli ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Müslüm ve Bergen filmlerinin hayat hikayesi ile ele alınmasının ardından bir yeni projede Cem Karaca filmi için geliyor. Türk sanat tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Cem Karaca'nın hayatı filme uyarlanıyor. Senaryoyu Timuçin Esen yazacak iken gündeme düşen bu haberler sonrasında ise filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

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Gündemde daha önce konuşulan ve Cem Karaca değil de Bergen'in filmi çekiliyor sitemlerinde bulunan Selçuk Ural sonrasında Cem Karaca'nın hayatıda beyaz perdelere geleceğe benziyor. Filmin senaryosunu başarılı sanatçı Timuçin Esen yazacak iken Cem Karaca'yı da başarılı aktör canlandıracak.

CEM KARACA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR!

Habertürk Gazetesi'nde yer alan haberlere göre ise Türk Anadolu Rock müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Geçtiğimiz günlerde sanatçılar tarafından usta isimlerinin filmlerinin yapılmaması ile ilgili eleştiriler yağarken gelen haberler doğrultusunda usta sanatçı Cem Karaca'nın filmi beyaz perdeye taşınması bekleniyor.

Son dönemlerde ünlü sanatçıların hayat hikayelerini konu alan filmleri ile adından oldukça söz ettiren Mustafa Uslu, Cem Karaca filmi için de filmin yapımcılığını üstlenecek. Tüm Türkiye'nin Müslüm filmi ile tanıdığı isimler arasında yer alan Timuçin Esen filmin senaryoluğunu üstlendi. Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen bu filmde ise Cem Karaca'yı canlandırması bekleniyor.

Film hazırlıklarına başlayan Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi.

CEM KARACA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Usta sanatçının filminin ise ne zaman vizyona gireceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Cem Karaca'nın hayatını konu edinecek filmin yaz aylarında çekimlerine başlanması ve 2023 yılında beyaz perdelerde vizyona girmesi bekleniyor.