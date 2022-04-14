Artan akaryakıt fiyatlarına inat vatandaşın yanında olduğunu ilan eden Türkiye İş Bankası, bireysel karta sahip olan tüm müşterilerine akaryakıt alışverişleri konusunda destek olacağını bildiren kampanyasını yayınladı. İşte Türkiye İş Bankası’nın yeni akaryakıt kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Son zamanlarda Rusya- Ukrayna savaşına ve diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak değerlenen brent petrol, ülkemiz içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine de fahiş fiyatların yansımasına sebep oldu. Pompaya yansıyan yüksek oranlı zamlardan sonra araçlarına akaryakıt alıp almama konusunda kararsız kalan vatandaşların büyük bir kısmı, şahsi araçlarını park ederek, toplu taşıma araçlarına yöneldiler.

Sürücülerin yaşadıkları bu zorlu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Türkiye İş Bankası, yeni dönemde düzenlemiş olduğu kampanyalara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine 50 TL’ye kadar varan akaryakıt indirimi hediyesi vereceğini açıkladı.

Türkiye İş Bankası’ndan Akaryakıt İndirimi!

Akaryakıt ürünlerinin ve LPG’nin vatandaşların bütçelerini aşmasından sonra harekete geçen Türkiye İş Bankası, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen istasyonlarından biri olan Aytemiz ile el sıkıştı. Banka, Aytemiz istasyonlarından akaryakıt ve LPG alışverişi yapan müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdi.

İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan kampanyaya göre farklı günlerde 150 TL ve üzeri tutarlarda yapılan 4’üncü akaryakıt ve LPG alışverişine 40 TL değerinde Maxi Puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi. Banka, 4 alışverişin birini mobil ödeme yöntemi ile ödeyen müşterilerine, ek olarak 10 TL daha hediye vereceğini bildirdi.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt İndirimi Kampanyası Kullanım Detayları

Türkiye İş Bankası’nın Aytemiz istasyonlarından yapılan akaryakıt alışverişlerini kapsayan indirim kampanyasından yalnızca bireysel müşteriler yararlanabilmektedir. Cebinde Maximum özellikli kartı bulunan her müşteri, gerekli kampanya başvurusunu yaparak 50 TL’lik indirimden faydalanabilmektedir.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt İndirimi Kampanyası Katılım Başvurusu

Türkiye İş Bankası’nın Aytemiz istasyonlarından yapılan akaryakıt alışverişlerini kapsayan indirim kampanyasından yararlanmak için Maximum Mobil uygulamasının indirilmesi gerekmektedir. Açılan ekranda gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından uygulama içerisinde yer alan “kampanyalar” kısmından, akaryakıt kampanyasına başvuru yapılabilmektedir.