Spor Toto Süper Lig'de son haftaların gelmesi ile birlikte küme düşme hattı adeta alev alıyor. Süper Lig'in köklü takımları küme düşme hattında yer alırken Çaykur Rizespor'un küme düşmemesi için ise hesaplar yapılmaya başlandı. Çaykur Rizespor'un Küme Düşmemesi İçin Son Haftalarda Hangi İhtimaller Gerekiyor?

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların gelmesi ile birlikte küme düşme hattı adeta alev alıyor. Süper Lig'in köklü takımları küme düşme hattında yer alırken Çaykur Rizespor'un küme düşmemesi için ise son haftalarda hangi ihtimaller gerekiyor?

Çaykur Rizespor başkanı Tahir Kıran her gün yeni açıklamalarda bulunurken şehrinin takımının küme düşmemesi için yoğun mücadele gösteriyor. Bu hafta Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçerken umutlarını son haftalara kadar tazelemeye devam etti. Peki Çaykur Rizespor'un küme düşmemesi için hangi ihtimallerin gerçekleşmesi gerekiyor?

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON HAFTALARDA KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Çaykur Rizespor küme düşme hattında ki tüm takımların bu hafta karşılaşmalarını tamamlaması ile birlikte hesaplar yapmaya başladı. Rizespor'a son haftalarda kaç puan gerekiyor merak edilmekte.

Süper Lig'de bugün tamamlanan sonuçlar ile birlikte Yeni Malatyaspor küme düşmeyi garantilerken küme düşme hattında ki heyecan ve gerilim üst safhalara taşındı.

19.sırada Göztepe 27 puan

18.sırada Çaykur Rizespor 29 puan

17.sırada Altay 30 puan

16.sırada Giresunspor 39 puan

Süper Lig'in tamamlanmasına son 6 hafta kaldı.

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Çaykur Rizespor'un son hafta karşılaşmaları:

15/04 Kayserispor - Çaykur Rizespor

22/04 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

01/05 Göztepe - Çaykur Rizespor

08/05 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

15/05 Çaykur Rizespor - Sivasspor

22/05 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor'un son haftalarda tüm karşılaşmalarını kazanması durumunda Süper Lig'de kalması muhtemel olarak gözükürken minimum puan hesaplamaları ise başladı.

Çaykur Rizespor'un ligde kalabilmesi için Giresunspor veya Kayserispor'un en az 2 hafta takılması gerekiyor. Bu sırada ise Çaykur Rizespor'un tüm karşılaşmaları kayıpsız geçmesi gerek. Çaykur Rizespor Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından galibiyet ile ayrılamaması durumunda ise Süper Lig'e veda edecek.