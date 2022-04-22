Süper Lig 34'ncü hafta maçlarında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Peki; Rizespor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle! Çaykur Rizespor Fenerbahçe Taraftarium24, Rizespor Fenerbahçe kaçak maç izle, netsportv izle...

Spor Toto Süper Lig 34'ncü hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 34'ncü hafta mcadelerinin arasında heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Ligde bir süredir iyi sonuçlar alarak ikinciliğe yükselen fenerbahçe, ikincilik koltuğunu Konyaspor'a bırakmak istemiyor. Küme düşme hattında olan Çaykur Rizespor ise Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye devam etmek istiyor.

Her iki tarafın da büyük mücadele vereceği karşılaşma, her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor. Trabzonspor'un son haftalarda puan kaybetmesi Fenerbahçe'li taraftarların bazılarını büyük ölçüde heyecanlandırdı. Trabzonspor'un ligi puan kayıpları ile tamamlaması durumunda şampiyonluk umudu olan Fenerbahçe'li taraftarlara, bir diğer Fenerbahçe'li taraftar kesiminden sosyal medyada büyük tepkiler geldi. Teknik Adam İsmail Kartal'ın son haftalara damga vuran teknik direktör olması nedeniyle şampiyonluk inancı olan taraftarlar ile, Trabzonspor'un şampiyon olacağına inana taraftarlar arasında sosyal medya üzerinde tartışmalar yaşandı. Ancak; Fenerbahçe'li taraftarlar teknik adam İsmail Kartal'a pek çok taraftar ve spor yorumcusu bu akşam için inançlı yaklaşıyor.

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Ligde bu yıl aldığı kötü sonuçlar nedeniyle küme düşme hattında olan Çaykur Rizespor ise bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmak istiyor. Son 5 maçta iki mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de önünde kalan tüm maçları kazanarak ligde kalmaya devam etmek istiyor. Çaykur Rizespor'un ligde kalabilmesi için Altay ve Giresunspor'un mağlubiyetleri de gerekli olacak.

Ancak taraftarlar bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasını bekliyor. Peki; Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? Nereden İzlenir?

Saat 20.30'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak olan maçın nereden izleneceği taraftarlar için merak konusu oldu. İki takımın da taraftarları maç için heyecanla beklerken Twitter'da "Kaçak Maç İzle?" "Rizespor Fenerbahçe Maçı Bedava İzle?" araması yapıyor. Peki; karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rize Spor'un Spor Toto Süper Lig'de evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşma saat 20.30'da beIN Sporta 1'de canlı yayınlanacak.

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