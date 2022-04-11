Son zamanlarda ekonomik faktörlere ve üretim problemlerine bağlı olarak en çok zamlanan kategorilerden biri olan et ürünleri, vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Bu noktada devreye giren CarrefourSA Market, yeni haftanın ilk indirim kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte CarrefourSA’nın güncel et fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında gözlenen ani yükselişlerden direkt olarak etkilenen gıda sektörü, birçok farklı kategori altında satışa sunulan gıda ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Yapılan ürün zamlarından en çok etkilenen gıda grubu içerisinde yer alan et ürünleri, besi hayvanlarında yaşanan kıtlıktan ötürü tekrar zam gördü.

Gıda sektöründe yaşanan bu olumsuz gelişmeler karşısında fahiş ürün fiyatlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, en uygun fiyat karşılığında et alışverişi yapabilecekleri marketleri araştırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren CarrefourSA Market, yeni haftada baz et ürünlerine indirim yapıldığını açıkladı.

CarrefourSA Market Dana Eti Fiyatları

Reyonlarında yer alan taze etler ile müşterilerin dikkatlerini çekmeyi başaran zincir marketlerden biri olan CarrefourSA Market, yeni haftada kırmızı ve beyaz et ürünlerine indirim yaptığını açıkladı. Market, söz konusu indirimlerden sonra dana eti ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde güncelledi:

Gözden kaçırmayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birçok Bölge İçin Sel Uyarısında Bulundu! Meteoroloji Tarafından Uyarı Yapılan Şehirler

Dana Kıyma: 96,25 TL

Dana Kuşbaşı: 105,45 TL

Dana Diş Sarma: 99,65 TL

Dana Sote: 119,25 TL

Dana Tas Kebabı: 119,25 TL

Dana But Biftek: 119,25 TL

Dana Biftek Izgaralık: 119,25 TL

Dana Çoban Kavurma: 124,10 TL

CarrefourSA Market Kuzu Eti Fiyatları

CarrefourSA Market, bu hafta başlatmış olduğu indirim kampanyasında kuzu eti ürünlerinin de fiyatlarında düşüş gözleneceğini bildirdi. Market, satışa sunduğu kuzu eti ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Kuzu Gerdan: 94,60 TL

Kuzu Biftek 155,40 TL

Kuzu Kapama: 122,40 TL

Kuzu Kuşbaşı: 151,80 TL

Kuzu But Kemiksiz: 140,45 TL

CarrefourSA Market Beyaz Et Fiyatları

CarrefourSA Market, indirim kampanyası dahilinde satışa sunduğu beyaz et ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde güncelledi: