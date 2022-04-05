CarrefourSA Market, ramazan ayının şerefine erzak kolisi hazırlayarak 33 ürünü uygun fiyat karşılığında satışa çıkardığını duyurdu. İşte CarrefourSA Market’in erzak kolisi ürününe ilişkin haberin ayrıntıları…

CarrefourSA Market, tek tek ürün almaya gücü yetmeyen vatandaşlar için 33 ürünü bir araya getirerek, çok daha uygun fiyat karşılığında satışa sunduğunu duyurdu. Vatandalar, marketin ramazan kolisini alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

CarrefourSA Market’te Ramazan Ayı İndirimi!

İslam aleminin dört gözle gelmesini beklediği ramazan ayı, 2 Nisan tarihi ile başladı. İlk orucunu cumartesi günü tutan vatandaşlar, artan ürün fiyatları karşısında sahur ve iftar hazırlıklarını uygun fiyatlar karşılığında yapmanın yollarını ararlarken, vatandaşların yüzlerini güldürecek olan indirim haberi CarrefourSA Market’ten geldi.

Düzenlediği indirim kampanyaları ve geniş ürün yelpazesi ile zincir market sektöründe adından söz ettirmeyi başaran marketlerden biri olan CarrefourSA Market, vatandaşlar için 33 üründen oluşan Lüks Ramazan Kolisi hazırladığını ve ürün satışlarının başladığını duyurdu.

CarrefourSA Market Ramazan Kolisi İçeriği

CarrefourSA Market’in ramazan ayı için özel olarak hazırlamış olduğu Lüks Ramazan Kolisi, 33 farklı üründen oluşuyor. Marketin 289,99 TL’den satışa sunmuş olduğu kolinin içeriği, şu ürünler aracılığı ile oluşturuldu:

Ayçiçek Yağı 1 L

Sızma Zeytinyağı 500 ml

Osmancık Pirinç kg

Kırmızı Mercimek kg

Nohut kg

Pilavlık Bulgur kg

Toz Şeker kg

Küp Şeker 750g

Siyah Çay 500 g

Demlik Poşet Çay 48’li

Türk Kahvesi 100 g

Buğday Unu kg

Burgu Makarna 500 g

İrmik 500 g

Domates Salçası 830 g

Konserve Bezelye 830 g

Haşlanmış Fasulye Konserve 400 g

Tuz 750 g

Helva 200 g

Siyah Zeytin 400 g

Çilek Reçeli 360 g

Pul Biber 40 g

Köfte Harcı 50 g

Şehriyeli Tavuk Çorbası

6’lı Tavuk Bulyon

Çikolatalı Puding

Limon Aromalı Maden Suyu 200 ml

Mango Aromalı Maden Suyu 200 ml

Limonata L

Gazoz L

Şeftali Aromalı Soğuk Çay L

Coco Cola Şekersiz L

Portakal Aromalı Gazoz L

CarrefourSA Market Ramazan Kolisi Nereden Alınır?

CarrefourSA Market tarafından ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış olan Lük Ramazan Kolisi, vatandaşlara hem market şubeleri hem de marketin sanal mağazası aracılığı ile ulaştırılıyor.