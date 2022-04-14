Taze et satışı ile bilinen zincir marketlerden biri olan CarrefourSA Market, hafta sonuna günler kala kırmızı ve beyaz et ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. İşte CarrefourSA Marketin güncel et fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Bir süredir devam eden zam furyası, kırmızı ve beyaz et ürünlerinin satış fiyatlarına da yansıdı. Bu noktada devreye giren CarrefourSA Market, taze et reyonunda satışa sunulan ürünlerinin fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

CarrefourSA Dana Eti Fiyatları Güncel

CarrefourSA Market, satışa sunmuş olduğu dana eti ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu:

Dana kuşbaşı kg: 105,45 TL

Dana kıyma kg: 96,25 TL

Dana sote kg: 119,25 TL

Dana döş sarma kg: 99,65 TL

Dana kıymalık parça kg: 120,50 TL

Dana tas kebabı kg: 119,25 TL

Dana biftek tabaklı kg: 119,25 TL

Dana bonfile kg: 255,20 TL

Dana nuar kg: 126,45 TL

Dana saç kavurma kg: 115,25 TL

Dilimli dana pirzola kg: 151,05 TL

Dala gulaş kg: 124,80 TL

CarrefourSA Kuzu Eti Fiyatları Güncel

CarrefourSA Market, satışa sunmuş olduğu kuzu eti ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu:

Kuzu kuşbaşı kg: 151,80 TL

Kuzu but fırın: 133,05 TL

Kuzu pirzola kg: 208,50 TL

Kuzu biftek kg: 155,40 TL

Kuzu kol fırın kg: 122,30 TL

Kuzu kol kemiksiz kg: 130,05 TL

Kuzu şişlik et kg: 151,80 TL

Kuzu kapama kg: 122,40 TL

Kuzu but kemikli kg: 121,20 TL

Kuzu kol kemikli kg: 109,05 TL

Kuzu külbastı kg: 155,40 TL

Kuzu but kemiksiz kg: 140,45 TL

Kuzu kıyma kg: 113,20 TL

Kuzu gerdan kg: 94,60 TL

Kuzu sote kg: 151,80 TL

CarrefourSA Tavuk Eti Fiyatları Güncel

CarrefourSA Market, satışa sunmuş olduğu beyaz et ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu: