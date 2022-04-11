Uzun süredir hastalığı nedeniyle ekran karşısında göremediğimiz Mehmet Ali Erbil sevenlerine müjdeli haberi duyurdu. Yakın zamanda tekrar ekran karşısında olacağını belirten Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı hakkında konuştu.

Uzun süredir yakalandığı hastalık nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil yaptığı açıklamayla birlikte tekrardan ekran karşısında olacağını belirtti. Mehmet Ali Erbil, sunduğu başarılı programlardan biri olan Çarkıfelek hakkında detay verdi.

Başarılı geçen tedavisinin ardından tekrar ekran karşısında olabileceğini belirten başarılı sunucu ilerdeki aylarda yeni projelerin gelebileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir programda yer alan sunucu, Çarkıfelek programının tekrar yapılabileceğini belirtti. Yaşadığı hastalık sonrasında yeni yeni eski hayatına dönen Erbil, Ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik.” İfadelerini kullandı. Sevilen programı Çarkıfelek hakkında da bazı açıklamalarda bulunan başarılı sunucu, yarışma programının hayranları tarafından beklendiğini belirtti.

Çarkıfelek Programı Ne Zaman Başlayacak?

Geçirdiği operasyonların ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, yeni projelerin de yolda olduğunu açıkladı. Katıldığı programda “Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. ifadelerini kullanarak yakın zamanda programın başlayacağını belirtti. Şu an için resmi olarak programın çıkış tarihi belirtilmemiş durumda. İlerleyen günlerde Mehmet Ali Erbil ve yapımcının isteği üzerine yeni açıklamalar gelebilir. Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğunu yaptığı Çarkıfelek programı herkes tarafından heyecanla bekleniyor. Yarışma programının henüz tam bir çıkış tarihi açıklanmasa da, yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor.