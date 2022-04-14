Canlı yayın platformu denilince ilk akla gelen platform olan Twitch'in kapatılacağı iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Peki; Twitch kapanıyor mu? Twitch neden kapanıyor? Twitch Türkiye kapatılacak mı?

Canlı yayın platformları arasında en büyük pazar payına sahip olan Twitch ülkemizde de en çok kullanılan canlı yayın platformu olarak, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Jahrein, Elraenn, wtcN gibi oyun kanallarının canlı yayın yapmak için kullandığı platformun kapatılacağı iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yayıncıların hayranları soruya henüz net bir yanıt bulamadı. Platforma hakim olmayan vatandaşlar ise "Twitch nedir?" aramaları yaptı.

Twitch Nedir?

Video oyun, müzik, eğitim, sohbet ya da IRL (In Real Life (Gerçek Hayattan Canlı Yayınlar)) gibi kategorilerde milyonlarca izleyiciye canlı yayın imkanı sunan Twitch.tv Haziran 2011'de Justin.tv'nin kurucuları tarafından kuruldu. Ülkemizde de milyonlarca izleyicisi olan Twitch Eylül 2014 tarihinde Jeff Bezos'un şirketi olan e-ticaret platformu Amazon tarafından satın alındı.

2020 yılı verilerine göre Twitch'in 7,46 milyıon yayıncısı, ay bazında ise 140 milyon kullanıcısı bulunmaktaydı.

2022 Twitch Türkiye En İyi Yayıncılar Kimler?

Twitch, ülkemizde de pek çok vatandaş tarafından sıklıkla takip ediliyor. Halen Türkiye için resmi bir altyapısı olmasa da Türkiye, Twitch'in en çok kullanıldığı dünya ülkelerinden biri oldu. Ülkemizde ise belli başlı yayıncılar Twitch'in en iyi yayıncıları olarak görülüyor. En iyi yayıncı skalası hazırlanırken yayıncıların abone ve takipçi sayıları göz önünde bulunduruluyor. Peki; Twitch Türkiye'nin en çok izlenen yayıncıları kimler?

Elraenn

wtcN

Kendine Müzisyen

Unlost

Pqueen

Jahrein

Mithrain

ZEON

Elwind

Berkriptepe

AnnaDeniz

AlpTV

Miafitz

2022 Twitch Kapanacak mı? Twitch Kapatılacak Mı?

Sosyal medya platformları üzerinde ortaya atılan iddialar canlı yayın platformu Twitch'in kapatılacağı yönündeydi. İddialar; Twitch ile ilgili içerik paylaşımı yapan yerli ve yabancı büyük kitle sahibi sayfalar ve hesaplar tarafından ortaya atıldı. Pek çok kullanıcı Jahrein, Elraenn ve wtcN gibi hesaplardan açıklama bekledi. Konuyla ilgili pek çok paylaşım ve yorum yapılırken, Twitch tarafından gelecek açıklama kullanıcılar tarafından sıkça aratıldı. Peki; Twitch resmi bir açıklama yaptı mı?

Konuya ilişkin Twitch hesaplarından henüz remi bir açıklama yapılmadı. Twitch tarafından açıklama bekleyen kullanıcılar büyük kitle sahibi yayıncıların paylaşımlarına yorum yaptı. Yorumlara yayıncılar tarafından net bir cevap verilmemesi ve Twitch'in herhangi resmi bir açıklama yapmaması iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Ancak Twitch'den yapılan resmi bir açıklama ile Twitch'in kapanma ihtimali halen sosyal medya üzerinde tartışılıyor.