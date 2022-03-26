Galatasaray'da gözler kritik Mali Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi. Başkan Burak Elmas henüz bir yılını dolduramadan Galatasaray taraftarlarını ve camiayı hedef aldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ibra edilmemesi beklenen Burak Elmas nasıl bir oylama sonucu ile karşı karşıya kalacak?

Galatasaray'da gözler kritik Mali Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi. Başkan Burak Elmas henüz bir yılını dolduramadan Galatasaray taraftarlarını ve camiayı hedef aldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ibra edilmemesi beklenen Burak Elmas nasıl bir oylama sonucu ile karşı karşıya kalacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Basın mensuplarının Mali Genel Kurul Toplantısı'na alınması yasaklanırken gazeteciler ise bu duruma oldukça büyük tepki gösterdi. Galatasaray tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay ile karşı karşıya kalan gazeteciler ise bu durumu sosyal medya hesaplarından eleştirdi. Burak Elmas'ı bekleyen kritik oylamalardan birisi olan ibra nasıl sonuçlanacak? Burak Elmas ibra edilecek mi, edilmeyecek mi? İşte detaylar..

Basın mensuplarının Lütfi Kırdar Kongre ve Spor Merkezi'ne alınmaması sonrasında ise canlı olarak Mali Genel Kurul Toplantısı'nı yayınlayan tek basın kanalı GS Tv oldu. Galatasaray Spor Kulübü resmi twitter hesabından paylaşılan dün ki gönderi ile birlikte basın mensuplarının ve taraftarların Mali Genel Kurul'u Galatasaray TV üzerinden canlı olarak izleyebilecekleri açıklandı.

GALATASARAY MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray taraftarları ve Türk spor kamuoyu Mali Genel Kurul toplantısını takip etmek isterken herhangi bir basın mensubunun toplantıda yer almaması tepkileri beraberinde getirdi. İbra oylamasının yapılacağı 26 Mart Cumartesi günü Mali Genel Kurul Toplantısı, GS TV ve galatasaray.com adreslerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Taraftarlar ve Türk spor kamuoyunun Mali Genel Kurul Toplantısı GS TV ekranlarından izleniyor.

GS TV halen şifreli bir kanal olarak yer alırken taraftarlar ise bu noktada dekoderleri olmaması problemi sonrasında Mali Genel Kurul toplantısı galatasaray.com adresinden canlı olarak takip ediyor.

Burak Elmas ibra sonuçları gursesgazetesi.com adresinde sizlerle olacak.