Altın yatırımı yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, anlık altın fiyatlarını araştırıyor. Peki; altın fiyatları kaç TL? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 25 Nisan altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları gursesgazetesi.com'da

Vatandaşlar tarafından yatırım denince akla ilk gelen ve en güvenilir, en karlı yatırım kanallarından biri olarak görülen altın, aşağı doğru ivmelenmekte olan fiyatları ile geçtiğimiz hafta da dikkatleri üstüne çekti. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen ve haftayı, haftanın başlangıcı ve bir önceki haftaya oranla daha düşük seviyelerde tamamlayan altın fiyatlarının bu hafta kaç TL olacağı merak konusu oldu. Altın alımı ile yatırım yapacak ya da hediye altın alacak olan vatandaşlar son saatlerde altın fiyatlarını araştırıyor. Pek çok internet sitesinde farklı fiyatların yer alması ise vatandaşların ilgisini çekti ve altın güne, gündemde yer alarak başladı.

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerden sonra vatandaşlar en güvenilir yatırım kanalı olarak gördükleri altın'ın yeni fiyatları ile alım yaptı. Ancak; bu düşüşün ardından sosyal medya ikiye ayrıldı. Kimileri altın fiyatlarının düşmeye devam edeceğini iddia ederken, kimileri ise fiyatların tekrar yükselişe geçeceğini gündeme getirdi. Vatandaşların ise tartışmalardan sonra kafası karıştı. Yatırım yapacak olan vatandaşlar ise internette son saatlerde; "Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?" ve "Anlık Altın Fiyatları" şeklinde aramalar yaptı. Peki; anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün altın kaç TL?

25 Nisan 2022 Altın Fiyatları- Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?

Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen ve haftayı başlangıcına göre daha düşük seviyelerde tamamlayan altın fiyatlarının bu haftaya nasıl başlayacağı vatandaşlar için merak konusuydu. Peki; 25 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar? Güncel altın kaç TL? İşte anlık altın fiyatları;

Gram Altın Ne Kadar?

Gram Altın Gişe Alış: 907,03 TL

Gram Altın Gişe Satış: 907,21 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Gişe Alış: 1.480 TL

Çeyrek Altın Gişe Satış: 1.500 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım Altın Gişe Alış: 2.958 TL

Yarım Altın Gişe Satış 3.001 TL

Tam Altın Ne Kadar?

Tam Altın Gişe Alış: 5.908 TL

Tam Altın Gişe Satış: 5.980 TL

Cumhuriyet Altın Ne Kadar?