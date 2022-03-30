Meteoroloji tarafından yapılan açıklamayla birlikte Çanakkale'de feribot seferlerinin bir kısmı iptal edildi. Kuzey Ege Denizi için yapılan lodos uyarısıyla birlikte iptal olan feribot seferleri karşınızda..

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamayla birlikte Çanakkale'de feribot seferlerinin bir kısmı iptal edildi. Kuzey Ege Denizi için yapılan lodos uyarısıyla birlikte iptal olan feribot seferleri karşınızda.. Çanakkale feribot hareket saatleri kaçta? Çanakkale 31 Mart 2022 feribot çalışma saatleri..

Çanakkale Feribot Seferleri Son Durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına çağrısı sonrası Çanakkale’de yarın bazı feribot seferleri iptal edildi. Cuma günü ise tüm feribot seferleri iptal edilmiş durumda. Çanakkale’de yapılan uyarıyla birlikte Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki taşımacılığı sağlayan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Seferlerin iptalini duyuran Gestaş firması Gökçeada - Kabatepe ve Bozcaada - Geyikli arasında yapılan feribot seferlerinin de birçoğunun iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale 1 Nisan 2022 Feribot Çalışma Saatleri

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yarın, Gökçeada – Kabatepe hattı üzerinde sadece Gökçeada’dan kalkacak saat 07.00 ve Kabatepe’den saat 11.00’de kalkacak feribot seferlerinin olacağı duyuruldu. Bu hatta 1 Nisan’da gerçekleştirilecek tüm feribot seferlerinin ise tamamen iptal edildiği duyuruldu. Bozcaada ve Geyikli arasında yapılan feribot seferleri ise yarın sadece iki kere düzenlenecek. Yarın Bozcaada üzerinden Geyikli’ye 07.00 ve 17.00 saatlerinde iki sefere gerçekleşecek. Geyikli’den de 08.00 ve 18.00 saatlerinde Bozcaada’ya iki sefer düzenlenecek. 1 Nisan’da yapılacak tüm seferler ise şu an için iptal edilmiş durumda.

Bugün yapılan meteoroloji açıklaması feribot seferlerini etkiledi. Beklenen fırtına ve rüzgar ülkenin batı kısmında etkili olacak. Planlarınızı yaparken feribot seferlerinin saatlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Evden çıkarken dışarıdaki yoğun rüzgar ve fırtınaya dikkat edecek şekilde giyim yapmalısınız. Yapacağınız faaliyetlerde uzmanların açıklamalarına dikkat ederek oluşacak kazaların önüne geçebilirsiniz. Olacak rüzgar ve fırtınalara karşı soba zehirlenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri almanız gerekmekte. Gestaş firmasının internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte sefer saatleri belirlenmiştir. Yapacağınız gezi ve etkinliklerin bu saatler ve tarihler baz alınarak yapılmasını önermekteyiz.