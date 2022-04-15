TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu değişikliği yapılacağı kararı ile gündeme gelen Camdaki Kız'da asla yaşanmayacak bir olay meydana geldi. Camdaki Kız'ın kaderi Adını Feriha Koydum dizisindeki Feriha ile aynı mı olacak? Başrol diziden ayrılıyor mu? Yerine kim gelecek? İşte detaylar...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından esinlenerek çekilen ve Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız dizide oyuncu değişikliği kararı izleyenlerini üzdü. Hem TV ekranlarında hem de sosyal medya gündeminde oldukça konuşulan ve beğenilen Camdaki Kız dizisi özellikle de senaryosuyla konuşulmaya devam ediyordu.

Başrollerinde Burcu Biricik, Sema Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin bulunduğu, oldukça başarılı bir kadroya sahip olan Camdaki Kız gerçek hikayelerden esinlenilen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabından esinlenilerek çekilmişti. Farklı senaryosuyla gündeme gelen Camdaki Kız şok bir oyuncu değişikliği kararıyla gündemde yerini aldı.

Camdaki Kız Burcu Biricik

Dizinin en ön plana çıkan başrol oyuncusu Burcu Biricik'in diziden ayrılma kararı aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken izleyicilerin ağzı açık kaldı. Daha önce Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha karakterinin başrol oyuncusu olduğu halde diziden ayrılması Camdaki Kız Burcu Biricik'in diziden ayrılması ile benzetildi. Dizinin adı bile başrol oyuncusu Burcu Biricik üzerine kurulmuşken ortaya atılan bu iddialar gündemi karıştırdı.

Oldukça büyük bir izleyici kitlesi bulunan ve Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Camdaki Kız dizisi Kırmızı Oda dizisinde çok yakıştırılan Burcu Biricik ve Feyyeaz Şerfioğlu'nun başrollerde olmasıyla daha büyük bir ilgi çekti. Oyunculuğu ve duru güzelliğiyle gündeme gelen Burcu Biricik oyunculuk kariyerinde büyük adımlar atan ve son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alan Feyyaz Şerifoğlu uyumu oldukça beğenildi.

Dizinin izleyici kitlesi git gide büyümeye devam ederken dizide oyuncu değişikliğine gidileceği iddiaları gündemde deprem etkisi yarattı. Bu iddialar karşısında sosyal medya ikiye bölündü. kimi senaryoyu savunurken kimisi de ''Bu dizi Burcu Biricik olmazsa olmaz'' dedi. Dizinin yapımcılarından ve oyuncularından henüz bir açıklama gelmese de bu iddiaların doğru olmadığını açıklamaları izleyiciler tarafından bekleniyor.