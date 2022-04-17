Ev hanımlarına emeklilik şartları ve ev hanımlarının emekli olması için gereken evraklar bu yazı içerisinde yer almaktadır. Siz de ev hanımı olarak emekli olmak ister iseniz yazıdan yardım alabilirsiniz.

Ev hanımlarının emekli olması için şartlar aşağıda listelenmiştir. Ev hanımlarına emeklilik isteyen kişilerin bu koşulları dikkate alması gerekmektedir:

İsteğe bağlı olarak yatırılan sigorta giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmak,

Her ay belirli bir tutarda prim yatırmak,

18 yaş ve üzerinde bir birey olmak,

Kendi sigortalılığı nedeni ile bir aylığa bağlı olmamak,

Kanuna tabi olarak sigortalı şekilde çalışmamak,

Kanun'un dördüncü maddesi bendinde 30 günden az şekilde çalışmak.

Ev Hanımlarının Emekli Olması Nedir?

Ev hanımları için emeklilik 4A, 4B ve 4C sigortalılıklarına bağlı olarak değişik şekillerde yapılmaktadır. Ev hanımlarına emeklilik sırasında çalışanlar için sigorta başlangıç gününe, yatırılan prime ve doğum tarihine bakılmaktadır. Eksik primi kalan ev hanımları primlerini bir iş yerine borçlanarak yatırabilmektedir. Hayatlarının bir döneminde iş hayatına giren kadınlar iş kurarak da emekli olabilmektedir. Çalışma ya da iş kurma olanağı olmayan kadınlar isteğe bağlı sigorta kullanarak kolay bir şekilde emekli olabilmektedir. İsteğe bağlı sigortada vatandaşların kendi başlarına eksik primlerini gidermeleri gerekmektedir.

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Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Ev hanımlarının emekliliğe başvurması sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bir dilekçe verilmelidir. Ev hanımlarına emeklilik isteğe bağlı yatırılan eksik primlerden sonra yapılabilmektedir. İsteğe bağlı sigortalı kişiler 2008 yılı sonrasında Bağ- Kurlu ya da 4B'li olarak değerlendirilmektedir. Emeklilik hesabı yapılır iken Bağ- Kur şartlarının geçerliliği aranmaktadır. Bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Önceki yıllardan iş çalışması olup primi 1261 günden daha eksik yatan kişiler primlerini tamamlayarak emekli olabilmektedir. Ödenecek olan prim miktarı asgari ücrete göre belirlenmektedir. Brüt asgari ücret tutarının %32'lik kısmı isteğe bağlı olarak tamamlanabilmektedir. Güncel en düşük prim miktarı 1144 lira iken en yüksek prim tutarı bu tutarın 7,5 katı kadar olabilmektedir.