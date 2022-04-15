Ramazan bayramı öncesinde yıllık izin kullanmak isteyen vatandaşlar hangi şartların olduğunu merak ediyor. Çalışan kişiler için yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? İzin günü çalışan tarafından mı belirleniyor?

Ramazan bayramı öncesinde yıllık izin kullanmak isteyen vatandaşlar hangi şartların olduğunu merak ediyor. Çalışan kişiler için yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? İzin günü çalışan tarafından mı belirleniyor? Her çalışan tarafından merak edilen konuları haberimizde sizlere aktardık. İşte çalışma yönetmeliği hakkında bilmeniz gerekenler..

Çalışanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alan yıllık ücretli izin tüm çalışanların kanunlarla belirlenmiş haklarından biridir. Bu nedenle işverenler çalışanların izin haklarını tanımak zorunda. Bu yıllık ücretli izinler işverenler tarafından engellenemediği gibi çalışanlar tarafından da engellenemiyor. Bu nedenle çalışan kişiler yıllık izin haklarını kullanmak zorunda oluyor. Peki yıllık izin kullanamama gibi durumlarda ne uygulanıyor?

Çalışanlar Kaç Gün Yıllık İzin Kullanabiliyor?

Çalışan kişiler yıllık izinlerini kullanabilmeleri için aynı iş yerinde en az 1 sene kadar çalışması gerekmekte. Çalışanlara verilen bu yıllık izin hakları işyerinde çalıştıkları seneye göre değişiklik gösteriyor. Genel anlamda 1 ile 5 yıl arasında çalışan kişiler en az 14 gün yıllık izin hakkına sahipken 5 ile 15 yıl arasında çalışan kişiler ise 20 gün yıllık izin kullanabiliyor. Bu zaman süresi arttıkça izin kullanılması gereken gün sayısı da artmış oluyor. 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün yıllık izin kullanabilmekte. 50 yaş üstündeki veya 18 yaş altındaki çalışanların yıllık izinleri ise en az 20 gün olarak belirlenmiş durumda.

Düzenlenen yasa ile birlikte 1 yılını doldurmayan işçiler yıllık izinden faydalanamıyor. İşverenler isteklerine göre 1 yıl dolmadan önce hak ettikleri yıllık izin günlerini işçilere avans olarak verebiliyor. Bu yıllık izin tamamıyla işçi ve işveren arasındaki anlaşma ile gerçekleşebiliyor. Fakat anlaşamama durumunda bir yıldan az çalışmış kişiler yıllık izin kullanamıyor.

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Yıllık izin için gereken 1 yıl çalışma süresinin içine deneme süresi de dahil edilmek zorunda. Doğum izni gibi izinler de 1 yıllık süre hesabına katılarak yapılmakta. Part-time çalışan işçiler izin için gerekli 1 yıllık süreleri üzerinden hesaplanmakta. Genel olarak bakıldığında Part-time çalışan kişiler işe başlama tarihinden itibaren 1 yıl geçtiği anda yıllık izin hakkına sahip olmakta. Kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan kişiler aynı normal çalışan haklarına sahip olmaları nedeniyle aynı izin haklarına sahiptirler.