Kreş yardımı başvurusu yapmak ve başvurunun kabul edilmesi durumunda alınacak tutarı öğrenmek için bu yazıyı okuyabilirsiniz. Siz de kreş yardımı sayesinde devletten belirli bir tutarda destek alarak çocuklarınızın eğitimine katkıda bulunabilirsiniz.

Kreş yardımı için müracaat yapmak isteyen anne ve babalar e devlet üzerinden bu taleplerini gerçekleştirebilmektedir. Kreş yardımı e devlet ana sayfasında yer alan Kurumsal Çocuk Bakım sekmesinde yapılan başvuru ile verilmektedir. 0 ay ile 60 ay arasında çocuğa sahip olan anne ve babalar devlet desteğin alabilmektedir. 24 ay süre ile verilen yardım sayesinde çocuklar kreşe gider iken belirli bir süre devletten yardım alabilmektedir. E devlet üzerinden yapılan değerlendirmeler başvuru koşullarını sağlayan bireylerin aleyhine sonuçlanacaktır.

2022 Kreş Desteğine Kimler Başvuru Yapabilmektedir?

Kreş yardımı için devlete başvurabilecek kişiler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir anne baba olmak,

Ankara, Bursa, Antalya, İstanbul, İzmir, Malatya ya da Elâzığ şehirlerinden birinde ikamet ediyor olmak,

Destek kredisi için başvurulacak çocuğun hem annesinin hem de babasının çalışıyor durumunda olması.

Kreş Yardımı ile Annelere Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Kreş yardımı sayesinde ebeveynlere verilecek tutar her yıl belirli oranda değişiklik göstermektedir. Kreş yardımı bebek 72 aylık olana kadar 24 ay verilebilmektedir. 24 ayda aylık 100 Euro tutarında hesaplama yapılmaktadır. Bu paraya ek olarak anne ya da babaya 100 Euro tutarında bir kırtasiye gideri ödenmektedir. Ödenen bu paralar ebeveynlerin çalışmaya devam etmesi, yükümlülüklerini yerine getirmesi ya da herhangi bir usulsüzlük yapmaması durumunda devam etmektedir. Şartların sağlanıp sağlanamadığı her ay devlet tarafından sorgulanmaktadır. Bu nedenle ilk ödeme yapılır iken bireylerin iki ay beklemesi gerekmektedir.

2022 Kreş Yardımı Alma Şartları Nelerdir?

Kreş yardımının 2022 koşulları aşağıda yer almaktadır. Kreş yardımı almak isteyen kişilerin bu koşulları sağlaması gerekmektedir: