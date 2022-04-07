Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla birlikte Çakallarla Dans 6 filminin çekimlerine başlanacağı duyurulmuştu. Hayranları tarafından beklenen film ne zaman çıkacak? Filmin konusu ve yeni katılan oyuncular kim olacak?

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla birlikte Çakallarla Dans 6 filminin çekimlerine başlanacağı duyurulmuştu. Hayranları tarafından beklenen film ne zaman çıkacak? Filmin konusu ve yeni katılan oyuncular kim olacak?

Sevilen Çakallarla Dans serisi için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz aylarda çıkacağı açıklanan serinin çekimleri yapılmaya başlandı. İlk bölümü 2010'da çekilmeye başlanan yapım ülkemizdeki birçok kişi tarafından izlenmiş durumda. Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun üstlendiği film milyonlarca kişi tarafından sinema ve internet üzerinden izlenmiş durumda. Film ekibine yeni katılacak isimlerle görüşmeler devam ediyor. SugarWorkz ve Taff Pictures'ın yapımını üstlendiği filmin Haziran ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Bugüne kadar çekilen filmin başrol kadrosu yine aynı şekilde devam edecek. 2010 senesinde çekimi başlanan filme alınan bilet sayısı ise şu şekilde;

Çakallarla Dans (2010) - 244.044

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012) - 929.739

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014 ) - 1.666.330

Çakallarla Dans 4 (2016) - 1.351.247

Çakallarla Dans 5 (2018) - 1.415.733

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği film her sene yeni izleyici kitlesi kazanarak gişe yapmaya devam ediyor. Murat Şeker filmin bir kısmının yurt dışında çekileceğini ifade ederken ilk beş bölümle alakalı gizli bilgilerinde bu bölümde açıklığa kavuşacağını belirtti. Ünlü yönetmen "seriyi ilk filmden itibaren takip edenler bazı mesajlar gönderdiğimizin farkında. Altıncı 'Çakallarla Dans', bazı sırlarımızı açığa çıkaracağımız film olacak" ifadelerini kullandı. Filmin 5. bölümünde oynayan oyuncular ise şu şekilde;