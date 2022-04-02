Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bursa'daki pide fiyatları merak konusu oldu. Ramazan ayında sade ve yumurtalı pideler kaç TL olacak? İşte detaylar..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bursa'daki pide fiyatları merak konusu oldu. Ramazan ayında sade ve yumurtalı pideler kaç TL olacak? İşte detaylar.. Ramazan ayının bu gece başlamasıyla birlikte pide fiyatları merak ediliyor. Fırın ve pastaneler tarafından satışa sunulan ramazan pideleri vatandaşlar için sade, yumurtalı ve susamlı seçenekleriyle satılmakta.

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında olmazsa olmaz ramazan pideleri fırınlar ve pastanelerde satışa sunulmaktadır. Fırınlarda satışa sunulan ramazan pidelerinin fiyatları şehirlerin Fırıncılar Odası tarafından belirlenmektedir. Fiyat listeleri her sene açıklanarak pidenin kaç gram üzerinden satışa çıkarılacağı belirtilmektedir. Bazı fırın ve pastanelerde gramaj farkı olabilmektedir. Bu farkla birlikte liste fiyatlarında değişiklik olabilmektedir.

Küçük büyük demeden herkesin fazlasıyla sevdiği ramazan pidelerini fırınlardan taze ve sıcak şekilde almak sofraların sıcaklığını arttırmaktadır. Ramazan pidesi fiyatları geçen seneye göre zamlanmış durumda. Pidelerin zamlanması sürekli alınan bu gıda ürününün satın alımlarını düşürebilmektedir. Vatandaşlar pide almak için ezana yakın zamanlarda fırına giderek sıcak şekilde evlerine götürmek istemektedir. Fırınların tüm ramazan boyunca sıcak şekilde pide çıkarmasıyla sofraların bütünlüğü sağlanmaktadır. Un sanayicilerinin üretimdeki maliyetlerinin artmasıyla birlikte ramazan ayı içerisinde yeni zamların gelip gelmeyeceği de merak edilen konular arasında. Şu an için pide fiyatlarının artması hakkında bir açıklama yapılmadı. Ekmek fiyatlarında artış gözlemlenmediği sürece pide fiyatlarının da artması önümüzdeki kısa zaman içerisinde pek mümkün olmamaktadır. Fırıncılar Odası tarafından açıklanan rakamlara göre Bursa pide fiyat listesi şu şekilde...

2022 Bursa Ramazan Pidesi Fiyat Listesi:

320 gram ramazan pidesi: 6 TL

320 gram yumurtalı ramazan pidesi: 8 TL

480 gram ramazan pidesi: 9 TL

480 gram yumurtalı ramazan pidesi: 11 TL. olarak belirlenmiş durumda.