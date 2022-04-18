Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 144 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu! Birçok kadroda alım gerçekleştirilecek. İşte detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar İdaresi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilgili 4/B maddesi ile çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2022 yılının başından itibaren birçok farklı kadroda personel alımı gerçekleştiren kurum tarafından yeniden ilgili kadrolar için alım yapılacak. Güvenlik görevlisinden büro personeline kadar ilgili kadrolar için belirlenen şartları sağlayan adaylar başvurularını tamamlayabilecekler.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı Başvuru Tarihleri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 144 sözleşmeli personel alımı için adayların 15 – 24 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022 olarak belirlenen ilan için adayların 23.59’a kadar başvurularını elektronik ortam üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından toplamda 144 sözleşmeli yeni personel alımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. En az 4.960,66 TL sözleşme ücreti ile çalıştırılacak personeller, en az 5.818,41 TL net maaş ile görev yapacaklar. Personel alımının yapılacağı her bir kadro için adayların sağlaması gereken şartlar da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle adayların ilgili pozisyon için belirlenen genel ve özel şartları sağlamaları gerekmektedir. Alım yapılacak kadrolar ise şunlardır:

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Son başvuru tarihi olan 24 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar adayların e – Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapsı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. Sadece Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Kamu kurumlarında sözleşmeli personel çalıştırma şartlarını sağlayan ve ilgili kadro için belirlenmiş özel ve genel şartları karşılayan tüm adayların son başvuru tarihine kadar internet üzerinden kolayca başvuru adımlarını tamamlayarak Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına başvuru yapması mümkündür.