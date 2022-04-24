Burgan Bank, %3,75 sabit faiz oranı ile taşıt kredisi veren bankalar arasında da yer alır. 30.000 TL’ye kadar olan taşıt kredisi ihtiyaçları için Burgan Bank şubelerine başvuru yapılabilir.

Burgan Bank, şubeleri üzerinden taşıt kredisi kullanma imkanı veren bankalar arasında yer alır. Burgan Bank’tan alınmak istenen taşıt kredileri, kredi almak isteyen kişilerin bankanın müşterisi olsun veya olmasın şubeler üzerinden şahsi olarak gerçekleştirilebilir. Gerekli evrakların tesliminden sonra başvuru değerlendirmeye alınır ve kısa bir süre içinde çıkar.

Burgan Bank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burgan Bank taşıt kredisi başvurusu yapabilmek için şubeye gitmenize gerek yoktur. Burgan Bank taşıt kredilerinin başvuruları, Burgan Bank’ın resmi internet sitesi üzerinden ve şubelerden gerçekleşmektedir. Online olarak yapılan başvurular eğer olumsuz olarak sonuçlanırsa Burgan Bank başvuru sahiplerine kredi vermezler. Ancak online başvuru sonucu olumlu olursa banka, müşterilerinden bazı belgeleri şubelere teslim etmesini talep eder. 18 yaşını doldurmuş, düzenli bir gelire sahip olan ve sahip olduğu düzenli geliri resmi olarak belgeleyebilen birçok kişiye taşıt kredisi imkanı sunan Burgan Bank, şubeler üzerinden taşıt kredisi başvurusu yapmış olan kişilerin eğer başvuruları onaylanırsa aynı gün içinde de taşıt kredilerini kendilerine kullandırabilmektedir.

Burgan Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Burgan bank taşıt kredisi faizi, %3,75 olarak sabitlenmiştir. Burgan Bank’tan taşıt kredisi almak isteyen herkes, tüm tutarlar ve tüm vade oranları için bu faiz oranı değişmez.

Burgan Bank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

Burgan Bank’ın verdiği maksimum tutarlı taşıt kredisi 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın üzerinde hiçbir müşterisine taşıt kredisi imkanı sağlamayan Burgan Bank, birçok müşterisi tarafından genellikle ikinci el araç alınırken tercih edilen bir bankadır. Ancak sıfır kilometre araç için de taşıt kredisi imkanı mevcuttur.

Burgan Bank Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Burgan Bank’ın taşıt kredileri için sunduğu en yüksek vade oranı 48 ay olarak belirlenmiştir. Aldığı kredinin 48 ay boyunca vadelenmesini istemeyen müşterileri için bankanın 12, 18, 24 ve 36 ay vade imkanları da mevcuttur.