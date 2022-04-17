Burgan Bank, sektörde edindiği deneyimi müşterilerine daha iyi hizmet vermek için kullanıyor. Bankanın sunduğu avantajlı konut kredisinden yararlanmak için dijital kanallardan hızlı başvuru yapılabilir. Esnek ödeme planı ile konut kredisi almak isteyenler en yakın Burgan Bank şubesinden müşteri olabilir!

Burgan Bank’ın sunduğu ev kredisi içerisinde farklı özelliklere yer verir. Tüketicilerin ödeme esnasında zorlanmamaları ve rahat ödeme yapabilmeleri için esnek tarife özelliğini başlatmıştır. Ödeme noktasında sorun yaşandığı zaman erteleme seçeneğini sunan Burgan Bank yüksek miktarda konut kredisi veren bankalar arasında yer alır.

Burgan Bank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut kredisi başvurusu hızlı bir şekilde internetten yapılabilse de yüz yüze başvurular daha sık tercih edilir. Burgan Bank üzerinden konut kredisi almak isteyen kişilere uygulanan en önemli avantajlardan biri esnek ödeme planı oluşturabilmektir. Kişiye özel belirlenen ödeme planından yararlanmak için hemen Burgan Bank’ın sitesine girerek konut kredisine başvuru yapılabilir.

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Burgan Bank konut kredisi için sabit bir oran belirlememiştir. Vade oranına bağlı olarak faizin artması ya da azalması mümkündür. Burgan Bank’ın konut kredisi için sunduğu en düşük faiz oranı %1,70’ken en yüksek faiz oranı ise %2,99 olarak kararlaştırılmıştır.

Burgan Bank En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

Burgan Bank’ın konut kredisi için verdiği en yüksek miktar 100.000 Türk lirasıdır. Türk lirası cinsinden verilen konut kredisinde yabancı para ile kredi alınmasına izin verilmez. Burgan Bank şahsen yapılan başvuruları kabul etmektedir ve öncelikle ekspertiz raporunun hazırlanmasını talep eder. Burgan Bank konut kredisine başvuru yapmak için internet sitesi kullanılabilir.

Burgan Bank Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Burgan Bank’ın sunduğu konut kredisi 120 aylık vade ile sunulur. Birçok bankaya göre daha yüksek bir vade oranına sahip olan Burgan Bank’ın en düşük vade oranı ise 12’dir. 12 ay ile 120 ay arasında vade ile alınabilecek olan konut kredisinde tüm başvurular hemen değerlendirmeye alınır.