7 Nisan akşamında oynanacak tüm maçların listesi. Bugün ve yarın düzenlenecek maçlar hangi kanalda yayınlanacak? 7 ve 8 Nisan oynanacak tüm maçlar ve yayınlanacağı kanallar listesini sizler için oluşturduk.
7 Nisan akşamında oynanacak tüm maçların listesi. Bugün ve yarın düzenlenecek maçlar hangi kanalda yayınlanacak? 7 ve 8 Nisan oynanacak tüm maçlar ve yayınlanacağı kanallar listesini sizler için oluşturduk.
Tüm maçları takip etmeyi seven kişiler maçların saat kaçta yapılacağını ve hangi kanalda yayımlanacağını merak etmekte. Futbolseverlerin ilgisi ve heyecanıyla seyredilen maçlar hangi saatlerde gerçekleşecek? Yaptığımız listeyle birlikte bugün ve yarın oynanacak tüm maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını öğrenebileceksiniz. Yeni yayıncılık dönemi sayesinde birçok yayıncı platformun canlı olarak sunduğu maçları istediğiniz yerden izleyebilmekteyiz. Teknoloji sayesinde hayatımıza giren telefon ve tabletler üzerinden dev müsabakaları anında canlı olarak takip edebilmekteyiz. Bununla birlikte heyecanımız yarıda kesilmeden nerede olursak olalım futbol heyecanı bizlerle kalıyor. 7 Nisan ve 8 Nisan günlerinde oynanacak önemli karşılaşmaları ve yayınlandığı platformu sizler için hazırladık. İşte 7 Nisan akşamı oynanacak maçlar..
7 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR VE YAYINLANACAĞI PLATFORM
19.45 Feyenoord - Slavia Prag Exxen
22:00 Braga - Rangers Exxen
22:00 E. Frankfurt - Barcelona Exxen
22:00 Leipzig - Atalanta Exxen
22:00 West Ham - Lyon Exxen
Bodo Glimt - Roma Exxen
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Leicester City - PSV Exxen
8 NİSAN CUMA GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR VE YAYINLANACAĞI PLATFORM
21:30 Stuttgart - B.Dortmund beIN Connect
22:00 Lorient - St. Etienne beIN Connect
22:00 Newcastle - Wolverhampton S Sport
22:00 Sevilla - Granada S Sport - Smart Spor