7 Nisan akşamında oynanacak tüm maçların listesi. Bugün ve yarın düzenlenecek maçlar hangi kanalda yayınlanacak? 7 ve 8 Nisan oynanacak tüm maçlar ve yayınlanacağı kanallar listesini sizler için oluşturduk.

7 Nisan akşamında oynanacak tüm maçların listesi. Bugün ve yarın düzenlenecek maçlar hangi kanalda yayınlanacak? 7 ve 8 Nisan oynanacak tüm maçlar ve yayınlanacağı kanallar listesini sizler için oluşturduk.

Tüm maçları takip etmeyi seven kişiler maçların saat kaçta yapılacağını ve hangi kanalda yayımlanacağını merak etmekte. Futbolseverlerin ilgisi ve heyecanıyla seyredilen maçlar hangi saatlerde gerçekleşecek? Yaptığımız listeyle birlikte bugün ve yarın oynanacak tüm maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını öğrenebileceksiniz. Yeni yayıncılık dönemi sayesinde birçok yayıncı platformun canlı olarak sunduğu maçları istediğiniz yerden izleyebilmekteyiz. Teknoloji sayesinde hayatımıza giren telefon ve tabletler üzerinden dev müsabakaları anında canlı olarak takip edebilmekteyiz. Bununla birlikte heyecanımız yarıda kesilmeden nerede olursak olalım futbol heyecanı bizlerle kalıyor. 7 Nisan ve 8 Nisan günlerinde oynanacak önemli karşılaşmaları ve yayınlandığı platformu sizler için hazırladık. İşte 7 Nisan akşamı oynanacak maçlar..

7 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR VE YAYINLANACAĞI PLATFORM

19.45 Feyenoord - Slavia Prag Exxen

22:00 Braga - Rangers Exxen

22:00 E. Frankfurt - Barcelona Exxen

22:00 Leipzig - Atalanta Exxen

22:00 West Ham - Lyon Exxen

Bodo Glimt - Roma Exxen

Leicester City - PSV Exxen

8 NİSAN CUMA GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR VE YAYINLANACAĞI PLATFORM

21:30 Stuttgart - B.Dortmund beIN Connect

22:00 Lorient - St. Etienne beIN Connect

22:00 Newcastle - Wolverhampton S Sport

22:00 Sevilla - Granada S Sport - Smart Spor