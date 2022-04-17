Birbirinden iddialı dizi ve yapım her akşam olduğu gibi 17 Nisan akşamı da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca izleyicinin hangi diziyi izleyeceğini karar verememesi yayın akışı haberlerine gözlerin çevrilmesine neden oluyor. Peki bugün TV'de Neler Var? 17 Nisan TV Akışı, Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8 TV yayın akışı....
Gözden kaçırmayınNetflix Yaşamak İçin Oyna Film Konusu Nedir? Yaşamak İçin Oyna Çıktı Mı? Netflix Filmi Kadrosunda Kimler Var?
Türkiye'nin sevilerek izlenen kanallarında bugün hangi dizi ve programların olduğu oldukça merak ediliyor. TV kanallarındaki dizilerin final ya da sezon finaline yavaş yavaş yaklaşmış olması ise bu heyecanın ikiye katlanmasına neden oluyor. 17 nisan TV yayın akışı izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken hangi dizi hangi kanalda sık sorulan sorular arasında yer aldı. İşte 17 Nisan TV yayın akışı...
17 Nisan Pazar günü itibari ile TV kanallarında neler olduğu merak ediliyor. Özellikle hafta sonları daha çok izlenen TV kanallarında bugün neler var? Farklı kanalların yine birbirinden farklı yapımlarıyla karşılacak olan izleyici bugün ne izlemeli?
ATV 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 İkiz Patiler
- 12:00 Dizi TV
- 12:50 Hakim
- 15:50 Yalnız Kurt
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 Adı Sevgi
KANAL D 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:15 Arda ile Ramazan Mutfağı
- 13:00 Arka Sokaklar
- 15:30 Üç Kız Kardeş
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
STAR TV 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı
- 09:00 Bir Demet Tiyatro
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 16:45 Pelin'in Mutfağı
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Kaderimin Oyunu
FOX TV 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:30 Kadının Eseri
- 12:30 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Mahkum
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Deli Deli Küpeli
- 22:45 Küçük Yalanlar
TRT 1 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı
- 05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:50 Kalk Gidelim
- 08:55 Kara Tahta (Altyazılı)
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Bir İyilik Hikayesi
- 13:10 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
- 16:15 Ramazan Günlüğü
- 17:00 Ana Haber (Canlı)
- 17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
- 20:05 Teşkilat
TV8 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 17:45 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star
Show TV 17 Nisan 2022 Pazar yayın akışı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Çöpçüler Kralı
- 21:45 Banker Bilo
- 23:30 Aziz