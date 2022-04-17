Birbirinden iddialı dizi ve yapım her akşam olduğu gibi 17 Nisan akşamı da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca izleyicinin hangi diziyi izleyeceğini karar verememesi yayın akışı haberlerine gözlerin çevrilmesine neden oluyor. Peki bugün TV'de Neler Var? 17 Nisan TV Akışı, Show TV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, TV8 TV yayın akışı....

Türkiye'nin sevilerek izlenen kanallarında bugün hangi dizi ve programların olduğu oldukça merak ediliyor. TV kanallarındaki dizilerin final ya da sezon finaline yavaş yavaş yaklaşmış olması ise bu heyecanın ikiye katlanmasına neden oluyor. 17 nisan TV yayın akışı izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken hangi dizi hangi kanalda sık sorulan sorular arasında yer aldı. İşte 17 Nisan TV yayın akışı...

17 Nisan Pazar günü itibari ile TV kanallarında neler olduğu merak ediliyor. Özellikle hafta sonları daha çok izlenen TV kanallarında bugün neler var? Farklı kanalların yine birbirinden farklı yapımlarıyla karşılacak olan izleyici bugün ne izlemeli?

ATV 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

12:00 Dizi TV

12:50 Hakim

15:50 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Adı Sevgi

KANAL D 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda ile Ramazan Mutfağı

13:00 Arka Sokaklar

15:30 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

FOX TV 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Deli Deli Küpeli

22:45 Küçük Yalanlar

TRT 1 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Kalk Gidelim

08:55 Kara Tahta (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Bir İyilik Hikayesi

13:10 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

16:15 Ramazan Günlüğü

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:05 Teşkilat

TV8 17 Nisan 2022 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

Show TV 17 Nisan 2022 Pazar yayın akışı