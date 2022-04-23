İstanbul'da kullanılan toplu taşıma araçları bazı bayram ve önemli günlerde ücretsiz şekilde kullanımı sağlanabiliyor. 23 Nisan Cumartesi gününde metrobüs, tramvay, otobüs ve metro ücretsiz mi olacak?

İstanbul'da kullanılan toplu taşıma araçları bazı bayram ve önemli günlerde ücretsiz şekilde kullanımı sağlanabiliyor. 23 Nisan Cumartesi gününde metrobüs, tramvay, otobüs ve metro ücretsiz mi olacak? Detayları gursesgazetesi.com'da..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı önemli gün ve bayramlarda toplu taşımaları ücretsiz yaparak kullanıma açabilmekte. Yapılan bu hizmet sonrasında vatandaşlar hiç para ödemeden istedikleri yere gidebiliyor. İstanbullular tarafından merak edilen 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? sorusunu sizler için cevaplandırdık.

Herkes tarafından merak edilen konu sonrasında İETT resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 23 Nisan'da yapılacak ulaşım seferlerinin hangileri ücretsiz şekilde kullanılabilecek? Yapılan açıklamayla birlikte tüm vatandaşların sorduğu soru cevap buldu. Metrobüs, otobüs, metro, tramvay ve minibüs toplu taşımalardan hangileri ücretsiz şekilde kullanılabilecek?

23 Nisan İstanbul Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada tüm istanbulkart entegrasyonuna sahip toplu taşımaların ücretsiz olacağını belirtti. Herkes tarafından merak edilen konu yapılan açıklamayla birlikte giderilmiş oldu. Bugün yapılacak tüm istanbulkart sistemine sahip toplu taşımalar vatandaşları ücretsiz şekilde taşıyacak. Yapılan açıklamayla birlikte istedikleri yere gitmek isteyen vatandaşlar para ödemeden ulaşım sağlayabilecekler.

İETT tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde; “23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü resmi tatil olması nedeniyle @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir.

İETT resmi sosyal medya hesabından açıklamayı duyurmasıyla birlikte vatandaşlar büyük bir rahatlama yaşadı. Yapılan düzenlemeye göre isteyen kişiler metrobüs, tramvay ve otobüsleri bugün bedava şekilde kullanabilecek.