Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken geçtiğimiz senelerde Ramazan ayında teravih namazları kılınmıyordu. Bu sene için ise Diyanet'e sorulan sorular karşılıksız kalmadı. Diyanet'ten gelen bilgiler doğrultusunda teravih namazının kılınabileceği yönündeydi. Bu Sene Ramazan'da Teravih Namazı Kılınacak mı? Diyanet Başkanı Açıkladı, Teravih Namazı İçin Karar Verildi! İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken geçtiğimiz senelerde Ramazan ayında teravih namazları kılınmıyordu. Bu sene için ise Diyanet'e sorulan sorular karşılıksız kalmadı. Diyanet'ten gelen bilgiler doğrultusunda teravih namazının kılınabileceği yönündeydi. Bu Sene Ramazan'da Teravih Namazı Kılınacak mı? Diyanet Başkanı Açıkladı, Teravih Namazı İçin Karar Verildi! İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, covid - 19 tedbir nedeniyle geçtiğimiz yıllarda teravih namazı için karar vermişti. Bu sene ise herkesin merakla beklediği teravih namazları kılınacak mı? Diyanet açıklamayı yaptı, vatandaş haberi Gürses Gazetesi'nden öğreniyor. İşte detaylar..

TERAVİH NAMAZI EVDE Mİ KILINACAK?

Diyanet tarafından merakla beklenen açıklamalar arasında yer alan teravih namazları için bu sene evde kılınma yapılmayacağa benziyor. Diyanet tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda teravih namazlarının camiilerde imam eşliğinde yüz yüze gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Bu gelen haber doğrultusunda ise vatandaşlar hasret kaldıkları camiiler de teravih namazlarını kılabilecek.

DİYANET AÇIKLADI: TERAVİH NAMAZI KILINACAK!

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamalarda teravih namazının camiilerde kılınabileceğini açıkladı. İşte o açıklamalar.. “Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.”

KADINLAR CAMİDE TERAVİH NAMAZI KILABİLİR Mİ

Ramazan'da en sık sorulan sorular arasında yer alan kadınlar camide teravih namazı kılınabilir mi sorusu ile ilgili Diyanet İşleri'nin Sıkça Sorulan Sorular sayfasında şöyle bir yanıt ibaresi yer alıyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvud, Salât, 53; Hâkim, el-Müstedrek, I, 327)