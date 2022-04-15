Türkiye'de her sene kamuoyu yoklaması yapılarak vatandaşlar ankete tabi tutulur. Bu Pazar Seçim Olsa Vatandaş Hangi Partiye Oy Verir? Anket Açıklandı, Merakla Beklenen 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Son Durum Ne?

Türkiye'de her sene kamuoyu yoklaması yapılarak vatandaşlar ankete tabi tutulur. Seçim döneminin gelmesi ile birlikte Türkiye'de anket şirketleri yaptıkları araştırmalar ile birlikte vatandaşlara ve kamuoyuna seçim olması durumunda ki anlık verileri açıklamaktadır. Her hafta değişen gündem ile birlikte vatandaşların oy düşünceleri değişirken yeni gelen anketlere göre ise "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verilir" sorusu yanıtlandı. İşte anket sonuçları..

Asal Araştırma Şirketi'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği anketin verilerine ulaşıldı. Gelen anket verileri sonrasında ise vatandaşların merakla beklediği seçim olması durumunda ki güncel oylar paylaşıldı. Asal Araştırma Şirketi seçim anketini 8 - 10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdi. 26 ilde gerçekleştirilen bu araştırma ile birlikte vatandaşın gündemi ve seçim olması durumunda oy kullanacağı partiler araştırıldı.

SON SEÇİM ANKETİNDE SÜRPRİZ RAKAMLAR GÜNDEME DAMGASINI VURDU!

Yapılan son seçim anketinde vatandaşlar güncel ittifaklara göre oylarını kullandı. Ana muhalefet, hükümet ve diğer partilerin durumu henüz belli olmazken ankete katılım oldukça yüksek. İşte veriler ise şu şekilde;

Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 46, Millet İttifakı'nın oyu ise yüzde 36.9 olarak ölçüldü. Aynı ankette oyu yüzde 10.5 olarak ölçülen HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesi halinde seçimin kaderi ciddi anlamda değişebilir.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Yapılan araştırma neticesinde Cumhur İttifakı'na verilen oy oranı toplamda %46 olarak ölçüldü. Bu ölçümlerde ise "Bu pazar olsa oyunuzu kimi atarsanız" sorusu sonrasında Ak Parti'ye diyen vatandaşların oranı %35,9 ve MHP diyen vatandaşların oranı ise %9,1 olarak hesaplandı. Seçim anketi şirketinin Mart ayı verilerinde ise Cumhur İttifakı toplamda %43,1 oy almıştı.

MİLLET İTTİFAKI SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Yapılan araştırma neticesinde Millet İttifakı'na verilen oy oranı toplamda %36,9 olarak ölçüldü. Bu ölçümlerde ise "Bu pazar olsa oyunuzu kimi atarsanız" sorusu sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyen vatandaşların oranı %25,1 ve İyi Parti diyen vatandaşların oranı ise %11,8 olarak hesaplandı. Seçim anketi şirketinin Mart ayı verilerinde ise Cumhur İttifakı toplamda %38,4 oy almıştı.

GELECEK PARTİSİ SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Seçim araştırmasında Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi %1,0 oy oranına ulaştı.

DEVA PARTİSİ SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Ali Babacan'ın partisi olan Deva Partisi'nde ise oy oranı %1,9 olarak açıklandı.

HDP SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Gündemin ana maddeleri arasında yer alan HDP ise yapılan araştırma sonrasında %10,5 oy aldı.

YENİDEN REFAH VE SAADET PARTİSİ ANKET SONUÇLARI

Yapılan araştırmada Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah partisi %1,4 oy oranına ulaşırken Saadet Partisi ise %1,3 oranında oy aldı.