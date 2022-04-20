Emekli Müşteri Paketi kapsamında Şekerbank SGK emeklilerine maaşa ek 2.000 TL nakit promosyon ödeyecek! Üstelik emekliye özel birçok ayrıcalık da sunuluyor! İşte detaylar…

2022 yılında emeklinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalardan yeni destekler açıklanmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin cebini rahatlatması beklenen promosyon fırsatları içinde Şekerbank, 2.000 TL’ye varan ayrıcalıklı oranları ile dikkat çekti. Ayrıca emekli maaş müşterilerinin birçok bankacılık ürün ve hizmetinden en avantajlı şekilde yararlanması da sağlanacak. Uygun faiz oranlarından yararlanarak emeklilere özel kredi seçenekleri de sunuluyor.

Şekerbank’tan Emeklilere 2.000 TL Ödeme!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan protokol kapsamında tüm emeklilere maaşına ek olarak bankalardan promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek. SGK emekli maaşını Şekerabank’a 3 yıllığına taşımayı taahhüt eden tüm emeklilerin yararlanabildiği 2.000 TL nakit promosyon ödülü, herhangi bir şart olmadan emeklilerin 1 aylık maaş aralığına göre farklı oranlarda ödenecektir.

1.499 TL ve altında maaş alanlara 1.500 TL, 1.500 TL ve 2.499 TL arasında maaş alanlara 1.750 TL ve 2.500 TL üzerinde maaş alanlara ise toplamda 2.000 TL’ye varan emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlar yararlanabilecek.

Şeker Bank Emekli Müşteri Paketi Duyuruldu!

Türkiye’de emeklilere yönelik avantajlı fırsatları ile dikkat çeken bankalar arasında ilk sırada yer alan Şekerbank, Emekli Müşteri Paketi ile 2.000 TL’ye vatan promosyon desteği verirken, avantajlı faiz oranları ile kredi kullanım fırsatı da sağlamaktadır. Ayrıca sınırsız sayıda ücretsiz EFT ve havale, ücretsiz Şekerbank ATM’lerinden limit üstü nakit çekim imkanı ve işlem önceliği gibi birçok seçenek ilgili paket kapsamında sunulmaktadır.

Emekliye 3 Ay Ertelemeli Kredi Kullandırılacak!

Şekerbank’ın Emekli Müşteri Paketi kapsamında 3 ay erteleme seçenekleri ve avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi de kullandırılacak. Üstelik diğer tüm banka ATM’lerinden de ücretsiz maaş hesabına erişim ve nakit çekim imkanı le eve teslim maaş uygulaması gibi seçeneklere de paket kapsamında yer verilecek. SGK emekli maaşını taşıyan tüm emekliler Şekerbank ayrıcalıklarından yararlanabilecekler.