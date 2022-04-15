Sinemada film izlemeyi sevenler sık sık vizyona girecek olan filmleri merak etmekte. Bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceği ise pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki 22 Nisan 2022'de hangi filmler vizyona girecek?

Pandemi sürecinde sinemalarda film izlemek yasaklanmıştı. Bunun üzerine film izlemeyi seven herkes bu dönemin açığını dijital platformlarda film izlemeye yöneldi. Yeni çıkacak olan çoğu film de vizyon kararlarını ve tarihlerini bu dijital platformlara yöneltti. İki sene kadar uzun bir süre sinemada film izleyemeyen seyirciler ise bu durumu ne kadar kabullense de sinemalara katşı özlem duymaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile normalleşme sürecine gidildi. Sinemalara geri dönen filmler herkesi mutlu etti.

Eski dönemin açığını kapatmak isteyen kişiler ise sık sık sinemada film izlemeyi tercih etti. Bunun üzerine internette en çok arananlar arasına filmlerin vizyon tarihi girdi. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

22 Nisan 2022 Hangi Filmler Vizyona Girecek?

Kuzeyli / The Northman

Yönetmen: Robert Eggers

Oyuncular: Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Claes Bang

Süre: 2s 17 Dakika

Tür: Aksiyon, Tarihi, Gerilim

Konu: 10. yy İzlanda'sını konu alan, Viking intikam destanı

Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Oyuncular: Mihca Kılıç, Yeşim Gedik, Tufan Özün

Süre: 1s 20 Dakika

Tür: Korku

Konu: Dans öğretmeni olan Hakan'ın babannesi ölür. Ölümün ardından kalan mirasın içinden Hakan'ın kayatını değiştirecek bir eşya çıkar.

Cesur İtfaiyeci / Fireheart

Yönetmen: Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Oyuncular: Laurent Zeitoun, Jennica Harper

Süre: 1s 33 Dakika

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Konu: 16 yaşındaki Gerogia Nolan, itfaiyeci olmak isteyen bir gençtir. New York'ta itfaiyecilerin kaybolması ile olaylar gelişir.

Kuluçka / Pahanhautoja

Yönetmen: Hanna B ergholm

ergholm Oyuncular: Siiri Solalinna, Sophia Heikkila, Jani Volanen

Süre: 1s 26 Dakika

Tür: Korku

Konu: Annesini memnun etmeye çalışan genç jimnastikçi garip bir yumutra keşfeder. Yumurtayı saklayan genç herkesi şok edecek bir şekilde çatlar ve olaylar gelişir.

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2