16 Nisan Cumartesi günü Şok marketlerde haftanın en cazip indirimleri sunulacak. Birçok üründe cazip indirimler duyuruldu!

Türkiye’nin lider zincir marketlerinden Şok, 16 Nisan Cumartesi günü itibariyle birçok üründe indirimlerini duyurdu. Fırsat ürünlerinden yararlanarak Ramazan Bayramı öncesinde sepetlerini doldurmak isteyenlere avantajlı seçenekler sunulacak. Her hafta özel indirimler ile vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başaran Şok, hem marketlerden hem de Cepte Şok uygulaması ile alışverişlerini yapacaklara avantajlar sunacak.

Şok’ta Bu Hafta Sonu Birbirinden İndirimli Ürünler Duyuruldu!

Türkiye genelinde Şok marketlerde 16 – 23 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacak cazip indirim fırsatları duyuruldu. Bu cumartesi günü itibariyle başlayacak indirimler kapsamında birçok ürün avantajlı oranları ile dikkat çekiyor. Vatandaşların birçok ihtiyacına yönelik ayrıcalıklı oranlarla satışa sunulacak ürünler arasında çocuk bisikletinden set üstü cam ocağa, klimadan akıllı televizyona kadar çok sayıda ürün en uygun fiyat avantajları ile satışa sunulacak.

Ayrıca 19 Nisan’a kadar geçerli olacak indirimlerde ise birçok gıda ürününde de uygun fiyatlar sunulmaya devam ediyor. Sepet peynirden sosise, sütten aç bitir salama kadar birçok gıda ürününde en uygun fiyatlar müşterilerini beliyor.

Şok 16 Nisan Cumartesi Aktüel Ürünler

Şok’ta 16 Nisan Cumartesi günü itibariyle birbirinden uygun fiyatlarla birçok aktüel ürün fırsatı sunulacak. Vatandaşların artan pek çok ihtiyacı için özellikle bayram öncesinde uygun fiyatlarla sepetlerini doldurmak isteyenlere cazip seçenekler sunulacak. Ev tekstili ürünlerinden elektroniğe, gıdadan hijyen ürünlerine kadar birçok detaya yer verildi. Ayrıca Şok’ta bu hafta yapılacak alışverişlerde 25 TL ve üzerinde geçerli olmak üzere 1.5 litre Fax Sıvı Sabun 16 TL indirimle sunulacak.

Şok 16 Nisan aktüel ürünlerden öne çıkanları ise şöyle: