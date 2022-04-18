Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu yılki emekli bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Emeklinin son günlerde iyice artan nakit ihtiyacı için çözüm sunması beklenen emekli bayram ikramiyelerinde vatandaşların meraklı bekleyişleri devam ediyor. Nisan ayının sonlarına doğru vatandaşların hesaplarına yatırılması beklenen bayram ikramiyesi paralarında yeni artış oranları konuşulmaya devam ediyor. 4 formülün öne çıktığı bayram ikramiyelerinde son durum ise yakından takip ediliyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu?

Milyonlarca emekliye ve ilgili grupta yer alan vatandaşın hesabına her yıl iki defa dini bayramlar öncesinde yatırılan ikramiyelerde 2022 yılı için artış beklentisi yükselmiş durumda. Özellikle son dönemde üst üste gelen zamlar ve yaşanan fiyat artışları nedeniyle zorluk yaşayan birçok emeklinin bu ikramiyeler ile cebinin az da olsa rahatlaması hedefleniyor. Geçen yıl 1.100 TL’ye çıkarılan ve 100 lira zamla verilmeye başlayan bayram ikramiyeleri için bu yıl masada 4 formül olduğu aktarıldı. Henüz bayram ikramiyesi artış oranı hakkında ise net bir açıklama bulunmuyor.

2022 Emekli Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Ramazan Bayramı öncesinde meraklı bekleyiş devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da bayram ikramiyelerinin bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yıl 2 Mayıs’ta idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi hesaplara geçecek ikramiyeler için 25 – 30 Nisan haftası işaret ediliyor. Bayram ikramiyelerinde artış kararı alınması halinde özellikle emeklilerin az da olsa cebi bayramdan önce rahatlamış olacak.

Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olur?

Bayram ikramiyesi içim bu yıl dört farklı formül üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Bu formüllerden ilki ise ikramiyelere asgari ücrete yapılan zam oranında artış yapılması. Yüzde 50,51 oranında yapılan artış uygulanırsa emekli ikramiyeleri 1.655 TL olabilir. Öte yandan öne çıkan diğer formül ise enflasyon oranına göre artış yapılması oldu. Yeniden değerleme oranı ve en düşük emekli maaşına göre artış yapılması da öne çıkan formüller arasında yerini aldı.