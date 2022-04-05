SGK ile imzalanan promosyon protokolünün 3 yıllık süresinin tamamlanmasının ardından güncel promosyon kampanyalarını duyuran Akbank, Denizbank ve Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine ödenecek olan promosyon tutarlarını açıkladı. İşte bankaların emekli promosyonu kampanyalarının detayları…

Ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü eli nakde sıkışan emekli vatandaşlara, Akbank, Denizbank ve Türkiye İş Bankası’ndan müjdeli haber geldi. 3 banka, emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan yeni müşterilerine farklı tutarlarda ek ödeme yapacağını duyurdu.

Akbank Emekli Promosyonu 2022

İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve diğer kategoriler altında sunduğu kredi hizmetleri ile adından söz ettirmeyi başaran özel bankalardan olan Akbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve bankada 3 yıl kalacağının taahhüdünü veren yeni müşterilerine, emekli promosyonu hizmeti sunacağını duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan promosyon haberine göre yeni müşterilere ödenecek olan tutarlar şu şekilde belirlendi:

1.500 TL’den daha düşük emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750TL

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu 2022

Bankacılık sektörü içerisinde hizmet veren en köklü bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, yeni dönemde emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, aldıkları emekli maaşı ödemelerine göre değişiklik gösteren ek ödemeler yapacağını bildirdi. Bankanın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan promosyon haberine göre yeni müşterilere ödenecek olan tutarlar şu şekilde belirlendi:

1.500 TL’den daha düşük emekli maaşı alanlara: 2.250 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2 bin 500 TL

Denizbank Emekli Promosyonu 2022

Geliştirdiği projelerin avantajlı fırsatları sayesinde bankacılık sektöründe adından söz edilmesini sağlayan özel bankalardan biri olan Denizbank, nisan ayı içerisinde emekli olacak olan ya da daha önce emekli olmuş ancak maaş hesabı başka bankada bulunan vatandaşlara, ek ödeme vereceğini duyurdu. Banka, ilgili hizmeti kapsamında ödeyeceği promosyon tutarlarını şu şekilde belirledi: