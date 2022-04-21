Televizyon izlemeyi sevenler her gün Tv’de neler olduğunu merak ediyor. Peki bu akşam Tv’de neler var? İşte 21 Nisan Perşembe Yayın Akışı! Detaylar gursesgazetesi.com’da…

Gün içerisinde ya da akşam Tv’de vakit geçirmeyi ya da dizi ve programları takip eden kişilerin en çok merak ettiği konu Tv yayın akışı oldu. Peki bugün hangi dizi ve programlar var? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe yayın akışı…

21 Nisan Perşembe Show Tv Yayın Akışı

06.00 – Gelin Evi (Tekrar)

08.00 – Bu Sabah

10.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12.00 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 – Aziz (Tekrar)

02.45 – Baba (Tekrar)

21 Nisan Perşembe Star Tv Yayın Akışı

07.00 – Mesut Yar İle Bugün

09.45 – Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 – Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 - Pelin’in Mutfağı

18.30 – Star Haber

20.00 – Mutluluk Zamanı (Film)

04.50 – Söz (Tekrar)

21 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.25 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.10 - Bir Zamanlar Çukurova

21 Nisan Perşembe Kanal D Yayın Akışı

07.00 – Sihirli Annem (Tekrar)

09.00 – Neler Oluyor Hayatta

11.00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 – Gelinim Mutfakta

16.00 – Arda’nın Ramazan Mutfağı

16.45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

19.00 – Kanal D Haber

20.00 – Camdaki Kız (Tekrar)

04.45 – Yabancı Damat (Tekrar)

21 Nisan Perşembe Fox Tv Yayın Akışı

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Ekonomi Arası

11.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 - Mehmet Özer ile Ramazan

13.00 - En Hamarat Benim

16.00 - Fulya ile Umudun Olsun

19.00 - FOX Ana Haber

20.00 - Mahkum

23.45 - Aşk mantık İntikam

21 Nisan Perşembe TRT 1 Yayın Akışı

05.38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 - Elimi Bırakma

08.25 - Mesnevi'den Hikayeler

08.50 - Ramazan Klipleri

08.55 - Kuşlarla Yolculuk

09.45 - Bir İyilik Hikayesi

10.00 - Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12.45 - Türkiye'nin Mutfağı

15.30 - Bir İyilik Hikayesi

15.45 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17.00 - Ana Haber (Canlı)

17.25 - İddiaların Aksine

17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19.00 - Ramazan Sevinci (Canlı)

20.10 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

21 Nisan Perşembe Tv8 Yayın Akışı