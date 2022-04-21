Televizyon izlemeyi sevenler her gün Tv’de neler olduğunu merak ediyor. Peki bu akşam Tv’de neler var? İşte 21 Nisan Perşembe Yayın Akışı! Detaylar gursesgazetesi.com’da…
Gün içerisinde ya da akşam Tv’de vakit geçirmeyi ya da dizi ve programları takip eden kişilerin en çok merak ettiği konu Tv yayın akışı oldu. Peki bugün hangi dizi ve programlar var? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe yayın akışı…
21 Nisan Perşembe Show Tv Yayın Akışı
- 06.00 – Gelin Evi (Tekrar)
- 08.00 – Bu Sabah
- 10.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12.00 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
- 00.15 – Aziz (Tekrar)
- 02.45 – Baba (Tekrar)
21 Nisan Perşembe Star Tv Yayın Akışı
- 07.00 – Mesut Yar İle Bugün
- 09.45 – Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13.00 – Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16.00 - Pelin’in Mutfağı
- 18.30 – Star Haber
- 20.00 – Mutluluk Zamanı (Film)
- 04.50 – Söz (Tekrar)
21 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - ATV Gün Ortası
- 14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16.25 - Esra Erol'da
- 19.00 - ATV Ana Haber
- 19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20.10 - Bir Zamanlar Çukurova
21 Nisan Perşembe Kanal D Yayın Akışı
- 07.00 – Sihirli Annem (Tekrar)
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta
- 11.00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
- 13.00 – Gelinim Mutfakta
- 16.00 – Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 16.45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 19.00 – Kanal D Haber
- 20.00 – Camdaki Kız (Tekrar)
- 04.45 – Yabancı Damat (Tekrar)
21 Nisan Perşembe Fox Tv Yayın Akışı
Gözden kaçırmayın20 Nisan Survivor Bugün Neden Yok? Survivor Neden Yayınlanmadı? 20 Nisan Tv8 Yayın Akışı
- 08.00 - Çalar Saat
- 10.45 - Ekonomi Arası
- 11.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.15 - Mehmet Özer ile Ramazan
- 13.00 - En Hamarat Benim
- 16.00 - Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 - FOX Ana Haber
- 20.00 - Mahkum
- 23.45 - Aşk mantık İntikam
21 Nisan Perşembe TRT 1 Yayın Akışı
- 05.38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05.40 - Elimi Bırakma
- 08.25 - Mesnevi'den Hikayeler
- 08.50 - Ramazan Klipleri
- 08.55 - Kuşlarla Yolculuk
- 09.45 - Bir İyilik Hikayesi
- 10.00 - Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12.45 - Türkiye'nin Mutfağı
- 15.30 - Bir İyilik Hikayesi
- 15.45 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17.00 - Ana Haber (Canlı)
- 17.25 - İddiaların Aksine
- 17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19.00 - Ramazan Sevinci (Canlı)
- 20.10 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
21 Nisan Perşembe Tv8 Yayın Akışı
- 07.15 - 8'de Sağlık
- 08.30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11.15 - Annenin Sırrıdır Çocuk
- 14.45 - Canım Annem
- 16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 - Survivor All Star