Futbol severler tarafından sürekli olarak takip edilen futbol karşılaşmaları bugün saat kaçta ve hangi platformda yayımlanacak? 13 Nisan Çarşamba yapılacak futbol müsabakalarının listesi..

Tüm fotbol severler maçları sürekli olarak takip ederken maçların hangi platformda yayımlanacağını merak ediyor. Sizler için hazırladığımız listede bugün oynanacak tüm maçlar ve yayımlanacağı kanallar bulunmakta.

Tüm liglerde yapılacak futbol karşılaşmalarını sizler için hazırladık. Yapılacak karşılaşmalar tüm futbol severler tarafından takip edilirken ülkemizde oynanacak önemli karşılaşmalarda heyecanla bekleniyor. Yayın platformlarının artmasıyla birlikte ülkemizde maç izleyebilmek oldukça kolay hale geldi. Exxen ve Bein Sports üyelikleri sayesinde kişiler istedikleri yerden karşılaşmaları takip edebiliyor. Platformdaki karşılaşmalar anlık olarak cep telefonu, televizyon ve bilgisayar üzerinden izlenebiliyor. Bu sayede futbol severler hiçbir kesinti yaşamadan diledikleri yerde gerçekleşen karşılaşmaları seyredebiliyor.

13 Nisan Çarşamba Günü Yayımlanacak Maçların Listesi

01:15 Boca Juniors - Always Ready S Sport

12:05 WS Wanderers - CC Mariners beIN Connect

13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix beIN Connect

15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor YouTube

22:00 Atletico Madrid - Manchester City EXXEN

22:00 Liverpool - Benfica EXXEN

14 Nisan Perşembe Günü Yayımlanacak Maçların Listesi

19:45 PSV - Leicester City EXXEN

22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN

22:00 PAOK - Marsilya EXXEN

22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN

22:00 Rangers - Braga EXXEN

22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN

22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN

15 Nisan Cuma Günü Yayımlanacak Maçların Listesi

12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect

20:00 Spezia - Inter S Sport

20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1

20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2

22:00 Milan - Genoa S Sport

22:00 Rennes - Monaco beIN Connect

22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor