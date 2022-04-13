Futbol severler tarafından sürekli olarak takip edilen futbol karşılaşmaları bugün saat kaçta ve hangi platformda yayımlanacak? 13 Nisan Çarşamba yapılacak futbol müsabakalarının listesi..
Tüm fotbol severler maçları sürekli olarak takip ederken maçların hangi platformda yayımlanacağını merak ediyor. Sizler için hazırladığımız listede bugün oynanacak tüm maçlar ve yayımlanacağı kanallar bulunmakta.
Tüm liglerde yapılacak futbol karşılaşmalarını sizler için hazırladık. Yapılacak karşılaşmalar tüm futbol severler tarafından takip edilirken ülkemizde oynanacak önemli karşılaşmalarda heyecanla bekleniyor. Yayın platformlarının artmasıyla birlikte ülkemizde maç izleyebilmek oldukça kolay hale geldi. Exxen ve Bein Sports üyelikleri sayesinde kişiler istedikleri yerden karşılaşmaları takip edebiliyor. Platformdaki karşılaşmalar anlık olarak cep telefonu, televizyon ve bilgisayar üzerinden izlenebiliyor. Bu sayede futbol severler hiçbir kesinti yaşamadan diledikleri yerde gerçekleşen karşılaşmaları seyredebiliyor.
13 Nisan Çarşamba Günü Yayımlanacak Maçların Listesi
01:15 Boca Juniors - Always Ready S Sport
12:05 WS Wanderers - CC Mariners beIN Connect
13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix beIN Connect
15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor YouTube
22:00 Atletico Madrid - Manchester City EXXEN
22:00 Liverpool - Benfica EXXEN
14 Nisan Perşembe Günü Yayımlanacak Maçların Listesi
19:45 PSV - Leicester City EXXEN
22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN
22:00 PAOK - Marsilya EXXEN
22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN
22:00 Rangers - Braga EXXEN
22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN
22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN
15 Nisan Cuma Günü Yayımlanacak Maçların Listesi
12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect
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20:00 Spezia - Inter S Sport
20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1
20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2
22:00 Milan - Genoa S Sport
22:00 Rennes - Monaco beIN Connect
22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor