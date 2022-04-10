2020 yılında ilk sezonu yayınlanan Netfilx dizisi Bridgerton'ın ikinci sezonu da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fakat dizideki oyuncu değişiklikleri herkesi şaşırttı. Peki Bridgerton dizisinin oyuncu kadrosu neden değişti. İşte detaylar...

Bridgerton dizisi konusu ve dönemin havasını tam olarak yansıtan çekimleri ile ilk sezonda izleyicilere keyifli bir izlenim sundu. Çok sevilen dizinin ikinci sezonunun geleceği haber de herkesi heyecanlandırdı. Oyunculuk performansları ve başarılı prodüksiyonu ile izleyicilerden tam puan alan dizi, çok geçmeden ikinci sezonunun da çekimlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Bridgerton 2. sezonu ise izleyicileri şaşırttı. Özellikle geçen sezondaki başarılı oyunculuklar ve kostümler ile ilgi duyulan dizide ikinci sezondaki oyuncu değişikliği yapılması dikkat çekenler arasındaydı. Peki Bridgerton dizisi ikinci sezon oyuncuları neden değişti?

İlgi çekici konusu ile izleyenleri ekrana kitleyen Bridgerton dizisi iki sene aradan sonra ikinci sezonu ile geri döndü. Çekimleri tamamlanan dizi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni oyuncularının gelmesinin yanı sıra başrol oyuncularının değişmesi izleyenlerin ilgisini çekti. Fakat etkileyici konusu ve prodüksiyonu ile bu sezonda da izleyiciler tarafından beğenildi. Peki Bridgerton dizisinin konusu nedir?

Bridgerton 2. Sezon Dizi Konusu Nedir?

İlk sezonda ailesinin isteğinin dışında ilişkiler yaşayan ve evlilik düşünmeyen Anthony Bridgerton, ikinci sezonda ailesini onurlandırmak isteyerek kendisine yakışan bir evlilik yapar. Bilindiği gibi, dizinin geçtiği dönemde evlilikler üzerinde büyük bir rekabet olan Londra'ya ilk kez gelen Kate ve kız kardeşi Edwina Sharma, tanışmaları üzerine Anthony'nin evlilik üzerindeki arayışını kolaylaştırır.

Anthony'nin Edwina ile ilgilenmeye başlaması üzerine Kate, Anthony'nin asıl niyetinin evlilik olmadığını anlayarak bu evliliğin önüne geçmeye çalışır. Ancak süreç Kate'in planladığı gibi ilerlemez ve Kate ile Anthony yakınlaşır. Bu noktada üç kişilik grubumuzun ilişkileri daha karmaşık bir hale gelir.

Bridgerton 2. Sezon Nereden, Nasıl İzlenir?

İlk sezonun ardından ikinci sezonun ücretsiz platformlara geçeceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar, dizinin sevenlerinin aklında "Acaba Bridgerton 2. Sezonu Ücretsiz Mi Olacak?" sorusunun canlanmasına sebep olmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde Bridgerton dizisinin 2. sezonu sevenleriyle Netflix üzerinden buluştu. Dizinin ikinci sezonunun Netflix'te yayınlanması; sosyal medya üzerinde gündeme getirilen iddiaların asılsız olduğunu ispatlamış oldu. Bridgerton dizisini izlemek isteyenler; Netflix hesaplarına giriş yaparak orijinal dil seçeneği ya da dublajlı dil seçeneği ile seyredilebiliyor.

Bridgerton Başrol Oyuncuları Neden Değişti? İkinci Sezon Oyuncu Kadrosunu Kimler Oluşturuyor?

Bridgerton dizisinin ikinci sezonunu izlemeye başlayan dizi severlerin, dikkatini başrol oyuncularının değiştiği çekti. Peki; Bridgerton başrol oyuncuları neden değişti?

Bridgerton resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda; “Hastings Dükü'nü oynayan Regé-Jean Page'e veda ediyoruz. Simon'ın ekrandaki varlığını özleyeceğiz ama o, her zaman Bridgerton ailesinin bir parçası olarak kalacak” ifadelerine yer verilirken, bu duygusal vedaya Regé-Jean Page de kayıtsız kalmadı. Veda paylaşımına bıraktığı yorumunda şu ifadelere yer verdi: “Mutlak bir zevk ve ayrıcalıktı! Bu aileye katılmak; ekranda ve ekran dışında, oyuncu kadrosuyla, ekibiyle, tüm hayranlarıyla hayal edebileceğim hiçbir şeye benzemiyordu.” sözleri paylaşılarak değişiklik resmen duyuruldu.