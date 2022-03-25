Netflix'in orijinal yapımları arasında yer alan Bridgerton dizisi 2.sezonu ile bugün yayınlandı. Dizi kısa süre içerisinde izleyiciler tarafından bitirilirken 3.sezon onayı alıp almadığı ise merak ediliyor. Bridgerton 3.sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Netflix'in orijinal yapımları arasında yer alan Bridgerton dizisi 2.sezonu ile bugün yayınlandı. Dizi kısa süre içerisinde izleyiciler tarafından bitirilirken 3.sezon onayı alıp almadığı ise merak ediliyor. Bridgerton 3.sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar haberde yer alıyor.

ÇIKAR ÇIKMAZ TOP10 LİSTESİNE GİRDİ!

Netflix orijinal yapımları arasında yer alan Bridgerton dizisi kısa süre içerisinde tüm dünyada TOP10 listesine girdi. Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği yapımlar arasında yer alan Bridgerton dizisi 3.sezon onayı aldı mı? İşte detaylar haberde yer alıyor.

BRİDGERTON 3.SEZON ONAYI ALDI MI?

Grey’s Anatomy’nin yaratıcısı Shonda Rhimes’ın Netflix’le anlaşmasının ardından gelen ilk dizisi gizemli ve entrika dolu bölümleri ile büyük ilgi çekmişti. Dizinin 2.sezonu ise 25 Mart Cuma günü yayınlandı. Kısa süre içerisinde 2.sezonu bitiren izleyiciler ise 3.sezon onayının gelip gelmediğini merak ediyor. İşte detaylar.

BRİDGERTON KONUSU

Netflix orijinal yapımı Bridgerton dizi konusu ise şu şekilde.. Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

Hastings Dükü ile Daphne arasında yaşanan çekim evlilikle tamamlanır. Sonrasında ikilinin evlilik yaşantıları ile devam eden dizide 2.sezon Hastings Dükü'nün hayatı yer alıyor.

BRİDGERTON 3.SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizi ilk sezonun tamamlanmasının ardından Netflix üzerinde 2. ve 3.sezon onaylarını çok önceden almıştı. Dizinin 3.sezon çekimlerinin ise yaz aylarında başlayıp 2023 Şubat ayı gibi yayınlanması planlanıyor.