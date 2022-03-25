Netflix yapımları arasında yer alan Bridgerton 2.sezonu yayınlandı. Dizinin 2.sezonun yayınlanması ile birlikte milyonlar diziyi izlemek için Netflix'e girdiler. Peki nereden izlenir? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Netflix yapımları arasında yer alan Bridgerton 2.sezonu yayınlandı. Dizinin 2.sezonun yayınlanması ile birlikte milyonlar diziyi izlemek için Netflix'e girdiler. Peki nereden izlenir? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

BRİDGERTON 2.SEZON'DA NELER YAŞANACAK?

Evlenmeye karar veren vikont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır. Dizi 2. sezonda vikont Anthony Bridgerton'un hikayesini ele alacak. 1. sezonda Daphne'nin hikayesini konu edinmişti.

BRİDGERTON 2.SEZON YAYINLANDI!

Dizinin 2.sezonu 25 Mart Cuma günü itibari ile yayınlandı.

BRİDGERTON 2.SEZON NEREDEN İZLENİR?

Orijinal Netflix yapımı olan Bridgerton dizisini izleyiciler Netflix platformlarından izleyebilir. Dizinin yeni sezonu şimdiden sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

BRİDGERTON DİZİ OYUNCULARI

Bridgerton dizisinin ilk sezonunda ve ikinci sezonunda yer alan oyuncu kadrosu şu şekilde: Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young